涉低報養老院疫情 司法部對紐約州展開調查

紐約州府在去年少報養老院新冠死亡人數事件持續發酵，司法部已責令紐約東區聯邦檢察官和FBI介入調查；圖為紐約州長葛謨，他回應堅稱無錯。（州長辦公室提供）

紐約州 府在去年少報養老院 新冠死亡人數事件持續發酵，司法部 已責令紐約東區聯邦檢察官和聯邦調查局(FBI)介入調查，並已發出相關傳票；但州府對此回應指出，司法部的相關調查已持續數月，州府全力配合，州長葛謨(Andrew Cuomo)則堅稱，在此事件上州府公布信息有延遲，但非故意隱瞞，「沒什麼好調查的」。

由葛謨領導的紐約州抗疫團隊一度成為全美典範，但其在疫情爆發早期處理養老院疫情問題不力，導致大量死亡也引垢病；但日前州檢察長詹樂霞(Letitia James)公布報告，指州府低報養老院新冠死亡人數近50%，而葛謨幕僚長德羅莎(Melissa DeRosa)也被爆出向民主黨議員解釋稱當時擔心川普政府以此向葛謨發難，指派司法部調查紐約州府，才沒有及時公開準確死亡人數，讓該醜聞愈演愈烈。

而「Times Union」17日率先報導，指出司法部已就此責令紐約東區聯邦檢察官和FBI展開調查，審查由州衛生廳長扎克(Howard Zucker)、州長幕僚長德羅莎在內等成員所組成的紐約州新冠小組在指導抗疫期間的行動；這類調查通常由紐約南區聯邦檢察官負責，但因現任檢察官Audrey Strauss是德羅莎的婆婆，其避嫌而回避本案。

但州長發言人17日晚對此回應表示，州長辦公室已公開回應多次，司法部的調查已持續數月，不是新鮮事，州府全面配合；葛謨此前也辯稱，州府公布的養老院新冠死亡數字是全面、準確的，去年是為應對司法部的養老院疫情調查，才導致養老院死亡數字公布延遲。

葛謨表示，「這是個錯誤，導致出現了一個信息真空，讓不實信息和陰謀論占據了輿論場，給養老院死亡人員的家屬帶來痛苦和困惑，對此我承擔全部責任；這沒有藉口，我們本應做得更好。」但他也指出，這其中「沒有什麼好調查的」。