長時未回歸校園生活 紐約市公校20天內3學生自殺身亡

Photo by Jeffrey Hamilton on Unsplash

紐約市 府官員17日表示，在過去三周的時間內，已有三名公立學校學生自殺身亡，市府和市教育局 將這一不斷攀升的心理健康問題歸咎於新冠疫情導致的長期居家隔離，遠程學習使校園生活嘎然而止，致使學生遠離同齡人和集體，所以「將逐漸擴大返校人群」設為接下來的主要目標。

市教育局表示，2021年僅僅進入第二個月，學生自殺的總人數就達到了五人；在過去20天的時間，就有三名學生選擇輕生，而與去年相比，2020年全年總共有四起學生自殺案發生。

紐約市長白思豪 (Bill de Blasio)在當日的例行記者會上將這些自殺死亡案件與新冠疫情導致的長時間居家隔離以及遠離校園生活聯繫到了一起。

「很多孩子失去了原本的生活規律，這種節奏如今不但被打破，而且是長時間的，在這種情況下孩子們往往感到非常孤獨無助。」他表示，尤其是一些學生經常性的缺課，缺乏同齡人之間的面對面來往。

白思豪表示，脫離了以往常規生活的紐約市兒童及青少年越來越感到絕望，這就使得讓更多學生重返校園顯得尤為重要，「加快面對面教學迫在眉睫」。

上周開始，市教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)在與社區教育委員會的一次視訊會議上提到了全國不斷上升的學生自殺案件，以敦促學校擴大開放範圍。

出於對學生及家庭個人隱私的保護，目前市府及教育局拒絕提供關於最近自殺案件的更多細節，包括輕生學生的年齡範圍。

紐約市公立初中已經定於下周開學，其中大約一半提供全日制實體課堂教學，去年12月開始，公立小學也恢復了部分的面對面學習，而目前僅剩高中學生還未確定何時復課。