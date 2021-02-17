葛謨：全州新增12例變種病毒 遊樂場4月9日可重開

紐約州長葛謨表示，鑒於疫情逐步好轉，室內家庭娛樂場所和室外遊樂場可分別於3月26日和4月9日有限度恢復營業。（州長辦公室提供）

紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)17日表示，全州七天平均新冠檢測陽性率已經連續40天下降，目前全州共發現82例源自英國的變種新冠病毒，新增的12例中11例位於紐約市 ；他還表示，鑒於疫情 逐步好轉，室內家庭娛樂場所和室外遊樂場可分別於3月26日和4月9日有限度恢復營業。

數據顯示，全州16日共新增病例6092例，七天平均檢測陽性率為3.58%，創下11月28日以來新低，為連續第40天下降；全州新冠住院人數為6574人，新增死亡109人；儘管疫情數字下降，但他表示，全州自上周六(13日)以來已新增12例英國變種病毒感染者，其中11例來自紐約市，目前總病例數已達82例。

葛謨還宣布，自3月26日起，全州室內家庭娛樂場所可以重開，客容量須限制在25%；自4月9日起，室外遊樂場可恢復營業，客容量限制在33%；顧客須保持佩戴口罩、保持社交距離並接受體溫監測，業者須確保頻繁清潔和消毒工作，門票須預售，州衛生廳隨後將公布更多防疫要求的細節。

他還表示，州府計畫允許重啟過夜夏令營活動；葛謨說，此類夏令營活動預計6月1日以後才會舉辦，因此希望紐約州能夠保持目前疫情好轉的態勢，「我們將嚴密關注變種病毒的傳播情況，但業者可以計畫重啟了。」