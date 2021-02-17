楊安澤跳過穆斯林舉辦市長論壇 卻上反穆人士播客 引不滿

華裔紐約市長參選人楊安澤。（記者和釗宇／攝影）

感染新冠肺炎、在家隔離的華裔紐約市 長參選人楊安澤 日前遭到穆斯林團體抨擊，因其以新冠養病為由謝絕參加一場由穆斯林團體舉辦的市長參選人論壇，但同日卻參加了一位知名反穆斯林人士的播客節目。

紐約每日新聞(Daily News)報導，多個穆斯林團體上周三(2月10日)曾舉辦一場市長參選人論壇，邀請多名參選人闡述政見，布碌崙 (布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)、市主計長斯靜格(Scott Stringer)等多名有力爭奪者都有參加；作為主辦方之一的紐約穆斯林民主黨人俱樂部(Muslim Democratic Club of New York)主席汗(Mohammad Khan)表示，論壇邀請了楊安澤，但當時楊安澤團隊表示不希望參加論壇，因為楊安澤正在隔離養病。

但汗表示，事後發現，楊安澤當日參加了知名反穆人士哈里斯(Sam Harris)的播客節目，「這與其團隊給我們的說法不符；哈里斯是最知名的自由派反穆人士，如果哪位公職參選人公開與哈里斯有聯繫，但卻沒有駁斥其反穆觀點，那就非常令人擔心；楊安澤欠市民一個解釋，他需要公開表明是否支持哈里斯的觀點。」

不過，楊安澤的聯合競選經理阿胡賈(Sasha Ahuja)表示，「楊安澤絕對不認同哈里斯對穆斯林社區的觀點，他上哈里斯的節目也不代表他認可這些觀點。」然而，楊安澤顯然與哈里斯交往密切，他去年5月曾在哈里斯的節目上感謝哈里斯助力了他的總統競選，稱許多人是聽了哈里斯的節目才支持他的。