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紐約長島曼哈塞中學38名學生感染新冠 該校下周網路教學

記者朱蕾／紐約報導
長島曼哈塞中學38名學生感染新冠，該校下周網路教學。(記者朱雷/攝影)
長島曼哈塞中學38名學生感染新冠，該校下周網路教學。(記者朱雷/攝影)

紐約長島曼哈塞中學(Manhasset Secondary School)至少38名學生近期參加完聚會後，新冠檢測呈陽性，該校下周將改為網路授課，所有課外活動都將暫停。

曼哈塞學區學監巴特拉(Vincent Butera)表示，至少有38名曼哈塞中學的學生在過去十天參加聚會後新冠檢測呈陽性，因此決定，該校將於22日(周一)起改為網路教學，至少實施至26日(周五)，且包括體育運動在內的課外活動也將暫停到至少下周結束。

曼哈塞學區的學校本周放假。

巴特拉在信中還表示，感染的學生已經隔離，其中很多人沒有症狀，造成了錯誤的安全感，「我們社區成員的諸如這些令人不安的行為繼續使整個學校社區處於危險中，並引起越來越多的恐懼和焦慮；此類事件影響到整個社區，從而給學生、家長以及教職工帶來潛在的感染風險」。

巴特拉表示，任何過去十天參加過派對或聚會，或者與參加者有接觸的學生，都應進行新冠檢測及隔離；若檢測呈陽性，要向納蘇郡衛生部門(Nassau County Department of Health)報告，電話(516)227-9570，電郵[email protected]

曼哈塞中學體育館將於周日下午5時至7時開放給學生進行新冠檢測，家長需提前為孩子註冊。

檢測 學區 長島

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