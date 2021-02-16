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聯邦賞金增至1萬元！搜捕耶魯華生命案重嫌潘勤軒

記者張晨／紐約報導
聯邦法警翻倍懸賞，全力搜捕耶魯華生命案重嫌潘勤軒。(本報檔案照)
聯邦法警翻倍懸賞，全力搜捕耶魯華生命案重嫌潘勤軒。(本報檔案照)

聯邦司法部法警局(U.S. Marshals Service)16日表示，涉嫌捲入耶魯大學26歲華裔碩士生蔣凱文(Kevin Jiang)命案的麻省理工學院(MIT)中國博士生潘勤軒(Qinxuan Pan，音譯)仍在逃，搜捕他懸賞金額已從5000元增至1萬元。

6日晚8時半左右，蔣凱文在紐黑文東岩(East Rock)社區遭七槍斃命；警方之後將潘勤軒列為此命案的「關係人」(person of interest)，尚未認定其為兇嫌。

聯邦調查局(FBI)、聯邦法警、麻州、康州州警及多地的地方警局，已聯手對其展開搜捕，聯邦法警以「外逃以避免檢控」(unlawful flight to avoid prosecution)和「跨州偷車」(interstate theft)，向他發出通緝令。

康州地區副警長達菲(Matthew Duffy)表示，警方正在根據家人和目擊者提供的信息搜尋潘勤軒，「總有可能我們獲得信息時，他已離開那個區域，因此需要擴大搜尋範圍。」

根據通緝令，潘勤軒於11日早上最後一次被看到出沒在喬州亞特蘭大都會區的Duluth或Brookhaven區域，他身高約6呎，體重170磅，被看到時背著黑色背包，留黑短髮；知情者可撥打舉報電話(877)926-8332。

通緝 蔣凱文 耶魯大學

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