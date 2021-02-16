世界OnAir／拒當沉默羔羊！種族爭議激起的華人參政潮

梁彼得案是華人社區大團結下所獲得的第一場勝利。美聯社檔案照

去年非裔 佛洛伊德遭警壓頸致死案，再度掀起全美BLM (Black Live Matter)運動狂潮，在「黑人同命」口號喊得震天價響時，屬於少數族裔的華人 ，是否更深有感觸？

BLM運動，讓人憶起先前華人社區發生的梁彼得與劉文健案；回望歷史，這兩宗案件，可說是華人維權意識覺醒的里程碑。

BLM最早被提出，是在2014年7月非裔男子加納被紐約 白人警官鎖喉窒息致死，但當時爆發的多屬零星抗議，直到2014年11月，東紐約一位年輕華警梁彼得，因槍枝走火導致非裔青年格利死亡，才將BLM推波成全國性運動。

從華人的視角，這純粹是樁意外，當時為梁彼得發聲的抗議活動，因得到主流媒體的重視，讓起訴的檢察官態度丕變，最終梁獲判緩刑，這算是華人社區大團結下所得到的第一場勝利。

同年、時隔一個月的劉文健案，則是華裔警察與同袍遭非裔槍殺致死的悲劇，掀起了另一場更大的Blue Live Matter(紐約警察制服為深藍色)與All Live Matter運動。

本周「世界OnAir」節目，主播卓賢邀請到世界日報資深紐約記者黃伊奕，從梁彼得、劉文健案談到特殊高中的SHSAT考試；一連串的事件，不但喚起華裔參政意識的覺醒，也讓民選官員更重視華人社區心聲。

黃伊奕認為，有更多年輕華人投身政壇，是一件好事，但她更希望未來選民能拋去族裔背景，選出政治理念相同的民意代表，這才是華人參與政治一個好的發展方向。

「世界OnAir」是世界新聞網新推出的播客節目，每周推出一集，透過這個新的平台，希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。