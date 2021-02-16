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愛丁堡大學研究 英國又發現新變種病毒

楊安澤團隊將發起宣傳活動 幫助市民註冊接種疫苗

記者和釗宇／紐約報導
華裔紐約市長參選人楊安澤。(美聯社)
華裔紐約市長參選人楊安澤。(美聯社)

華裔紐約市長參選人楊安澤的競選團隊16日表示，目前不少有資格接種疫苗的紐約市民預約接種困難，他的競選團隊將發起名為「去打疫苗」(Get Out the Vax)活動，將組織3500名志願者幫助紐約市民註冊預約疫苗接種。

楊安澤團隊醫療衛生高級顧問卡斯(Dara Kass)，疫苗接種工作本不該對民眾造成困擾，但是確實有不少民眾預約接種困難，「這是我們發起活動的原因，我們的超過3500名志願者將起到傳聲筒和翻譯的作用，從今天開始，志願者將開始工作，努力讓全市居民公平地獲得疫苗接種信息。」

市府設立的疫苗接種網上預約系統幾周以來廣受批評；卡斯表示，楊安澤團隊計畫對志願者展開電話培訓，通過短訊和撥打電話向社區宣傳，語言包括英語、西班牙語和中文；除了幫助市民獲取疫苗接種的信息和資源，志願者們還將向民眾普及排序複選制的知識。

此外，志願者團隊將首先向65歲以上居民聯繫宣傳，並且親身探訪受疫情影響最嚴重前10%的社區；志願者還將幫助有資格接種的市民打電話預約接種，並回答有關疫苗的相關問題。

疫苗 紐約市 楊安澤

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