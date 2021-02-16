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紐約市1成居民已接種疫苗 未來為長者上門服務

記者和釗宇／紐約報導
紐約市目前已有10%的市民至少接種一針。(美聯社)
紐約市目前已有10%的市民至少接種一針。(美聯社)

紐約市白思豪(Bill de Blasio)16日表示，上周全市疫苗接種量創下30萬劑的最高紀錄，目前已有10%的市民至少接種一針；他表示，包括史泰登島的帝國直銷購物中心(Empire Outlets)在內的兩個接種站本周將開放，市府未來將專為長者提供疫苗上門接種服務。

數據顯示，全市上周共施打疫苗31萬7227劑，創下疫苗接種開始以來的單周最高紀錄；其中，上周四(11日)一天就施打5萬5339劑，也創下單日最高紀錄；白思豪表示，若疫苗供應充足，紐約市每周的接種量可超過50萬劑；他說，目前全市的疫苗施打總量超過133萬劑，已有超過10%的人口至少接種一針疫苗。

白思豪還表示，市府未來將增加針對長者的疫苗服務；他說，待嬌生(Johnson and Johnson)疫苗上市之後，市府將推出為老年人推出疫苗接種上門服務，因嬌生疫苗只需要打一針，而且在普通低溫下就可儲存；此外，市府還將在退休社區設立疫苗診所，方便退休長者接種；此外，他還表示未來一個月內要給2萬5000名家庭護工接種，因護工頻繁出入長者住所，若無防護容易感染老年人。

為擴大疫苗接種能力，市府本周將再開放兩處接種站；其中，史泰登島帝國直銷購物中心接種站將於18日(周四)開放，每周七天運營，開放時間為早8時至下午5時，僅限史泰登島居民接種；另外，位於布朗士區的教師培訓高中(Teachers Prep HS)接種站將於17日(周三)開放，每周運營六天，開放時間為早8時至萬8時，全市家庭護工、布朗斯維爾(Brwonsville)、東紐約(East NY)社區居民優先。

疫苗 紐約市 白思豪

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