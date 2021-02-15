從中國屠宰市場救出 第三批獲救狗抵紐約

收養家庭激動的抱著從中國營救出的狗狗。(No Dogs Left Behind提供)

29隻來自中國 的獲救狗，15日抵達紐約 甘迺迪國際機場(JFK)，投入熱切等待牠們歸來的收養家庭懷抱；此次是全球動物福利倡導組織「不放棄任何一隻狗」(No Dogs Left Behind)從中國帶回的第三批獲救夠，這些原本要成為今年玉林狗肉節上的宰殺對象的狗狗們終於平安到家。

第三批的29隻倖存狗13日從中國飛抵加州洛杉磯國際機場，15日早上到達紐約。收養家庭早早來到機場等候家庭新成員到來，並為狗狗準備好水和食物；當「不放棄任何一隻狗」的成員把狗送過來時，收養者們激動的抱著狗。

收養者在機場迎接狗狗的到來，並貼心準備了狗糧。(No Dogs Left Behind提供)

在中美兩國數百名志願者的幫助下，「不放棄任何一隻狗」的創辦人貝里(Jeff Beri)從屠宰場、狗肉卡車、生鮮市場、玉林狗肉節、非法狗販子手中把狗救出，然後運送到安全的庇護所，獲救狗在那裡接受醫療救治、營養補充和康復；過去一年，該組織已經成功將200餘隻從中國救出的狗運送到美國 ，送到熱切等待永久收養牠們的美國家庭。

收養者在機場接到狗狗後，激動的愛撫牠。(No Dogs Left Behind提供)

該組織表示，他們通過電子郵件、電話以及視訊，來與北美地區喜愛且有意收養獲救狗的家庭確認收養事宜，之後就是等待狗狗的到來。

去年11月底，「不放棄任何一隻狗」解救的第一批共79隻狗抵達紐約；今年1月底，第二批獲救狗抵達；此次是第三批。

受新冠疫情影響，運輸狗的費用在過去一年持續增長，而且遇到更多挑戰，過程中需要在全國范圍內戰略性的建造住房，以在運輸過程中提供庇護所，確保獲救狗的安全；全國各地的「不放棄任何一隻狗」成員和志願者帶著獲救狗，克服重重困難到達北京，然後狗狗坐上飛機飛往美國。

通過捐助者、志願者和倡導者的堅定支持，「不放棄任何一隻狗」組織領導推動全球動物福利改革；希望領養小狗或提供贊助的人士，可登錄網頁https://www.nodogsleftbehind.com/adopt/查詢詳情。