紐約市復甦第一步 曼哈頓、布魯克林出現最大房市漲幅

曼哈頓、布碌崙現自2008年最大房市漲幅。(記者張晨/攝影)

隨著近一年的因疫情導致的經濟動盪，數十萬人搬離，房產也隨之一落千丈；但近日一份地產市場分析的最新報告顯示，經濟復甦的跡象越加明顯，曼哈頓 以及布碌崙(布魯克林)的租售市場呈現出了自2008年經濟危機以來的最高漲幅，這預示著又有更多人聚攏回城。

根據Miller Samuel和Douglas Elliman的報告，儘管在過去的一年中，有不少人從城中搬往郊區，紐約市 的街道空空如也，犯罪率也因此上升，但這並不能阻止紐約正在慢慢醒來。

曼哈頓和布碌崙的租約簽售量出現了過去13年來的最高增幅，1月份這兩個區都異常活躍——是金融危機以來新簽租約數量最多的月份，這將標誌著房東的租戶數量連續第四個月出現增長。

在曼哈頓，新簽租約6255份，而去年同期為3969份，增幅接近58%；報告還，「淨有效租金 中值的持續下降、創紀錄的優惠政策和高空置率，導致新租約簽約數量上升。」

Miller Samuel首席執行官米勒(Jonathan Miller)亦是本報告的作者，他表示，這是讓紐約重新站起來良好開端，但還有很長的路要走。

米勒指出，當租金下跌到足以引起許多場外觀望者的興趣時，新簽租賃合同數量的激增就開始了，「這是復甦的重要第一步，但只是一小步」；由於租賃市場的許多指標仍然非常疲弱，未來幾個月房價可能還會進一步下跌。

他解釋說，雖然疫苗分發已經開始，但人們接種疫苗的速度卻停滯不前，導致紐約經濟滯後；「在疫苗廣泛分發(預計在秋季)之前，租金很難穩定，「至於租金是否會在此基礎上上漲，這聽起來很樂觀，但實際上取決於城市經濟復甦的速度。」

該市的就業率仍比去年2月疫情前低12.2%，失業最嚴重的是那些在零售、餐館和酒店旅遊業工作者，通常年收入低於4萬元。

根據美國郵政總局(USPS)數據顯示，自新冠肆虐紐約以來，已有約33萬3000人逃離紐約，超過69萬2000的紐約居民在3月至11月期間要求更改住址。