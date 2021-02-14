美國中國總商會 新春慶「時代·新生」

徐辰在致辭中感謝商會會員企業在過去一年內，為中美抗疫做出的貢獻。（視訊截圖）

美國中國 總商會日前以線上形式，舉行以「時代·新生」為主題的牛年新春慶典，表彰過去一年在新冠疫情 中積極做出貢獻的企業及企業領袖，在農曆牛年開始之際慶祝「新起點」。

美國中國總商會會長徐辰在致辭中，感謝商會會員企業在過去一年內為中美抗擊疫情做出的努力和貢獻，為美中兩地社區捐贈了價值350萬元的300多萬件防疫物資。

「山川異域，風月同天。」徐辰說，中美兩國企業需要攜手合作，才能共同戰勝困難，商會會在新一年繼續致力於推動中美兩大經濟體間的合作，並持續為當地社區提供力所能及的貢獻。

Chubb保險集團主席Evan Greenberg榮獲總商會中美友好使者獎，他表示自己往來中美兩國已經超過30年，對中國人民和文化極為欣賞，也有不少了解；他指出，目前兩國處於極為重要的轉折點，需要找到合作點來強化基於、避免衝突，中美不可能脫鉤，需要相互理解和尊重，而兩國也可以在除貿易和投資以外的其他方面繼續合作，如防止核擴散、氣候變化等。

紅豆集團董事局主席周海江在慶典中獲得國際領袖獎；慶典由總商會公共關係委員會主任芮嗣文(Peter Reisman)主持；當晚，福耀集團董事長曹德旺、黑石集團主席蘇世民(Stephen Schwarzman)等企業領袖都出席慶典並致辭。