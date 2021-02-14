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紐約市周二前將有凍雨 上州恐出現6至12吋降雪

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紐約市周二前將有凍雨 上州恐出現6至12吋降雪

記者和釗宇／紐約報導
紐約下一輪雨雪天氣將從14日持續至15日(周二)晚，上州大部分地區可能出現六到12吋的降雪。Getty Images
紐約下一輪雨雪天氣將從14日持續至15日(周二)晚，上州大部分地區可能出現六到12吋的降雪。Getty Images

春節已過，但冬季低溫雨雪天氣仍未消散；天氣預報顯示，紐約下周將迎來新一輪雨雪天氣，其中紐約市15日(周一)將迎來凍雨和雨夾雪，上州大部分地區將出現六到12吋的降雪；州長葛謨(Andrew Cuomo)14日表示，已經指示州府各相關部門做好應急準備，迎接極端天氣。

州府表示，下一輪雨雪天氣預計將從14日持續至15日(周二)晚，預計紐約市、長島和中哈德遜地區南部將迎來雨夾雪和凍雨，氣溫將為華氏25度左右，部分地區可能出現五分之一吋的結冰；紐約市的氣溫將在15日回升至30度左右，仍將出現降雨。

氣象專家肯斯(Tom Kines)表示，儘管本輪降水量不算大，但由於氣溫較低，無疑會造成路面結冰濕滑；周一晚間到周二的降雨量將會上升，希望民眾小心出行。

同時，州府預計上州大部分地區周一都將迎來降雪，到周二的降雪量可能達到三到六吋，北部地區可能達到12吋；葛謨表示，州府相關部門已經開始行動，應對極端天氣，「本輪降雪可能導致一些地方出現一呎的降雪，下州地區也會迎來凍雨，導致出行危險，民眾應及早應對。」

紐約市 降雪 上州

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