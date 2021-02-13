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「為什麼中國人吃狗肉？」華女紐約街頭被辱

記者牟蘭／紐約報導
這名男子涉嫌當街騷擾一名華裔女性。(取自Ming推特)
這名男子涉嫌當街騷擾一名華裔女性。(取自Ming推特)

一名紐約皇后區的華裔女子11日在阿斯托利亞(Astoria)街頭拍攝人孔著火的視頻時，遭到一名陌生男子騷擾，對方尾隨她並不斷質問，「為什麼中國人吃狗肉」；受害人將視頻上傳至推特，至截稿前已有超過1萬7000人點閱，她希望鼓勵更多受害者勇敢發聲，向種族仇恨言論說不。

推特用戶名為Ming的華裔女子，11日上傳這則28秒的視頻至她的帳戶；視頻顯示，8日上午一名身穿灰色外套與黑色長褲的男子，將口罩脫下，在阿斯托利亞百老匯大道交31街的路口，不斷質問她「為什麼中國人吃狗肉？」，受害人多次試圖逃離現場，但對方一直尾隨她至地鐵站口。

截止13日中午11時30分，這則視頻已有超過1萬7000次點閱量；選區包括當地的市議員康斯坦丁尼迪斯(Costa Constantinides)轉發了該視頻，斥責視頻中男子的行為是「絕不應被允許的」，並向受害人表達歉意，「我很難過這種事情發生在你的身上」。

這名受害人表示，事發當天上午，她正拍攝附近街道人孔著火，正欲離開現場時，一名陌生男子多次以侮辱性的口吻質問她為何中國人吃狗肉；她回憶，這名男子隨後越來越具有攻擊性，一度尾隨她至地鐵站門口。

Ming在自己的推特上表示，她公布這則視頻旨在爆光這些針對亞裔仇恨犯罪，鼓勵更多受害人發聲。

影音來源：Ming提供

紐約市警13日表示，他們尚未收到任何報案；女巡邏長、三星警司霍姆斯(Juanita Holmes)日前拜訪法拉盛時表示，為打擊針對亞裔的仇恨犯罪，當局特別成立專門處理相關罪案的小組，但許多受害者仍拒絕報案，助長了種族歧視者的氣焰。

根據市警資料，全市去年共有27起仇恨犯罪，較前年同期成倍增長，但只有三起是針對亞裔的罪案；為鼓勵更多亞裔受害人與警察合作，逮捕這些仇恨犯罪者，市警去年組建25人的亞裔警探小組，打擊相關罪案發生。

亞裔 仇恨犯罪 地鐵站

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