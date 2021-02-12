紐約學生電台攜台灣ICRT電台線上播音 介紹華人新年習俗

紐約霍夫斯特拉大學旗下的WRHU 88.7FM電台與台灣唯一英文電台ICRT合作，播放中國新年特別節目。(取自WRHU網站)

紐約霍夫斯特拉大學(Hofstra University)旗下的WRHU 88.7FM電台，於美東時間12日與台灣 唯一英文電台ICRT合作連線播音，在大年初一播放春節新年特別節目；ICRT電台主持人Joey Chou向大眾介紹，華人 在新年期間的傳統民俗，對華人有著重要意義。

WRHU 88.7FM電台是由霍夫斯特拉大學傳媒學院營運的學生電台，本周末的「世界廣播日」(World Radio Day) 的其中一個欄目「世界廣播護照」(World Radio Passport) ，邀請來自美國 和世界各地的11家電台合作，推介不同的音樂、習俗和文化特色。

12日恰逢大年初一，台灣ICRT電台主持人Joey Chou受邀採訪，他表示台灣擁有大部分的佛教和道教信徒，對新年的籌備沒有太大分別；首先在春節前一定要大掃除，因為除夕後的幾天內會有很多項禁忌，例如不能打掃家裡、不能丟垃圾、不能洗頭等。

他也介紹除夕夜或大年初一家裡大人給紅包的習俗，隨著孩子長大，紅包裡裝的現金數額會有所調整；而在新年數周前，大人們就會到銀行換取新鈔，就是為了包紅包給孩子們，有除舊迎新的意思。

接著在除夕夜時就好像美國人在聖誕節一樣，一家人會聚餐寒暄；他說台灣目前的新冠病例不及一千宗，因此大型的家庭聚會還是可以被容許，但出於安全因素，年度的盛事活動像是天燈節已經在多個城市取消舉辦。

該節目將在13日(周六)重播，聽眾可登錄網站wrhu.org或下載WRHU手機app收聽。