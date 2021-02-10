我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市長選舉民調 楊安澤再排第一

緬甸政變情況惡化 拜登：對緬甸軍事領導人實施制裁

紐約市長選舉民調 楊安澤再排第一

記者金春香／紐約報導
10日發布的最新民調結果顯示，華裔民主黨市長參選人楊安澤以28%支持率再次領先。（本報檔案照）
10日發布的最新民調結果顯示，華裔民主黨市長參選人楊安澤以28%支持率再次領先。（本報檔案照）

一項10日發布的最新民調結果顯示，華裔民主黨市長參選人楊安澤以28%支持率再次領先，布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)和市主計長斯靜格(Scott Stringer)以17%和13%的支持率排在第二和第三位；這已是近期楊安澤第三次在2021年市長選舉民調中支持率排第一。

該民調由專門研究紐約和新州政府事務的諮詢分析公司「Fontas Advisors and Core Decision Analytics」進行，結果顯示，預計楊安澤將獲得28%的選票，排在第一位，亞當斯和斯靜格會獲得17%和13%支持，前聯邦住房及城市發展部長多諾萬(Shaun Donovan)和市長白思豪前法律顧問威利(Maya Wiley)分別獲得8%支持，前紐約市清潔局局長賈西亞(Kathryn Garcia)、前花旗集團副主席馬奎爾(Raymond McGuire)和非營利機構人士莫拉萊斯(Dianne Morales)分別僅獲得2%支持。

該民調分析報告表示，民調結果顯示，如果選舉在明天進行，幾乎可以確定楊安澤會獲得勝選；分析指出，最關鍵的一個原因是，紐約民眾知道楊安澤是誰，他的知名度比其他參選者要高出許多。

842名受訪紐約選民中，由84%都聽說過楊安澤，而知道斯靜格和亞當斯的人只有66%和60%。

相比之下，多諾萬、威利和賈西亞雖然都擁有政府工作經驗，但知名度遠遠低於前面三人，僅有約33%的受訪者知道他們；而知道馬奎爾和莫拉萊斯的人更少，僅有25%。

不過該分析公司主席Adam Rosenblatt也指出，該民調是在1月20日至25日間進行，當時正值楊安澤宣布參選獲得很多媒體關注，且其在喬州助民主黨拿下關鍵二席有一定功勞，但那幾天之後民眾開始對楊安澤的一些言行給予負面反饋。

Rosenblatt還指出，民調中72%受訪者認為過往政府經驗極其或較為重要，只有44%認為商業經驗重要，因此長期來看，多諾萬、威利、賈西亞、斯靜格和亞當斯很可能會獲得更多選民支持。

「Fontas Advisors and Core Decision Analytics」也預計將於下月中旬參選人在紐約市競選財務委員會上報最後一輪競選資金後，再發布一份新民調。

民調 楊安澤 紐約市

上一則

紐約花旗球場接種點開放 首周疫苗量不到洋基球場7%

延伸閱讀

市長論壇 韓裔張哲熙支持保留SHSAT 楊安澤染疫缺席

市長論壇 韓裔張哲熙支持保留SHSAT 楊安澤染疫缺席
楊安澤綠色計畫 政府樓頂裝太陽能

楊安澤綠色計畫 政府樓頂裝太陽能
楊安澤被爆曾要逃離紐約 恐淪政敵話柄

楊安澤被爆曾要逃離紐約 恐淪政敵話柄
路人視頻爆料 楊安澤疫情前曾說要逃離紐約市

路人視頻爆料 楊安澤疫情前曾說要逃離紐約市
楊安澤籲准40歲以上市民接種 疫情嚴重區優先

楊安澤籲准40歲以上市民接種 疫情嚴重區優先
楊安澤染疫症狀輕微 競選紐約市長不喊卡

楊安澤染疫症狀輕微 競選紐約市長不喊卡

熱門新聞

6日正逢周末，加上翌日即將到來的暴雪，以及下周的農曆新年，各大華人超市當日出現人潮。(記者牟蘭／攝影)

年前暴雪又逢周末 華人超市爆滿 「這幾樣」大家都在搶

2021-02-07 02:27
黃托羅。（圖片取自gofundme網站）

布碌崙39歲餐館老闆 鏟雪突發心梗死亡

2021-02-08 02:29
史泰登島日前發生一起疑似家庭慘案，紐約市警在南海灘一棟住家內找到一對六旬華裔夫婦的屍體，初步判斷丈夫可能殺害妻子後自縊。(記者顏潔恩／攝影)

史泰登島6旬華裔夫婦陳屍家中 疑夫殺妻後自縊

2021-02-05 10:45
耶魯大學研究所華裔學生蔣凱文遭槍殺。(取自蔣凱文臉書)

下周滿27歲…遭槍殺耶魯華生 剛和女友訂婚

2021-02-08 02:30

1張圖／紐約州新增確診7866例 138人死

2021-02-09 20:50
紐約市周日迎來本周第二場暴風雪，預計將帶來最多七吋的積雪，降雪量遠不如1日的17吋。Getty Images

積雪7吋 ! 紐約市周日再迎降雪 下周還有兩波

2021-02-07 14:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌
疫苗後遺症？36人血小板驟減 邁阿密醫師腦出血死亡

疫苗後遺症？36人血小板驟減 邁阿密醫師腦出血死亡
彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲

彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲
56：44 參院認定彈劾川普合憲 啟動彈劾辯論

56：44 參院認定彈劾川普合憲 啟動彈劾辯論
就是要搭郵輪！ 4.2萬元環球180天 推出1天賣光光

就是要搭郵輪！ 4.2萬元環球180天 推出1天賣光光