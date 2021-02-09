疫情重創旅遊業 紐約華裔業者分租辦公室求生

面對法拉盛高昂的租金，葉秋生希望分租辦公室，再撐半年，期盼新冠疫苗盡快注射，旅遊業再現榮景。(葉秋生提供)

新冠疫情 爆發，重創旅遊業，多名紐約華裔業者表示，他們的生意從去年農曆新年受到負面影響，不僅旅行團取消，機票因防疫規定的變化也難賣出，全年幾乎都入不敷出，面對法拉盛高昂的租金，一些業者只能分租辦公室，再撐半年，期盼新冠疫苗盡快注射，旅遊業重現榮景。

「環宇假期」負責人葉秋生表示，為了應對逐漸擴展的業務，他於去年在法拉盛市中心緬街交友聯街間的羅斯福大道租賃一間較大的辦公室，但因疫情在中國 爆發，大批計畫前往中國的旅客要求退、改簽機票，像他一樣華人經營的旅行社均受到波及。

葉秋生說，隨著疫情在美國蔓延，酒店與旅行團的業務相繼取消，幾乎入不敷出，部分同行選擇退租辦公室在家辦公，包括他在內的其他業者，只能拿出過去的存款以及獲批的「薪資保護貸款計畫」(Paycheck Protection Program，PPP)救濟金勉強繳租，苦撐經營。

隨著去年年底第二波新冠疫情來襲，葉秋生表示，紐約市 餐廳堂食再度被關閉，打擊了他與同行的信心，也讓他一度想要退租，但與房東溝通後，為避免更大的損失，他決定分租辦公室，再堅持半年的時間，「如果退租，我三個月的定金、大概1萬2000多元全打水漂」。

葉秋生說，牛年春節即將來臨，他日前特別裝飾辦公室陳設，並表示，只要不是同行與從事會計相關行業的人士，他都願意分租一半的辦公室，平攤4000多元的月租，共同度過這一難關。

「凱亞娜環球旅遊公司」的業者蔡青娜表示，她於三年前創建這家公司，除了提供旅遊項目外，每年夏季她都會組織青少年前往中國參加夏令營尋根活動；她說，雖然目前仍在幫顧客購買返回中國的機票，但中國的防疫政策越來越嚴，機票越來越難賣，「每賣出一張票都提心吊膽」。

蔡青娜說，她的辦公室位於39大道的花園大廈，原本為面子「強撐」，繼續拿「薪資保護貸款計畫」與存款支付房租，但近期萌發分租的想法，期盼從事理財、地產、保險或法律的人士分租一到兩個座位，每個座位報價700元左右。