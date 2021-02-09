我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州診所遭槍手炸彈攻擊 5人傷勢危急凶手被捕

川普彈劾案參院開審 民主黨：指控基於事實

疫情重創旅遊業 紐約華裔業者分租辦公室求生

記者牟蘭／紐約報導
面對法拉盛高昂的租金，葉秋生希望分租辦公室，再撐半年，期盼新冠疫苗盡快注射，旅遊業再現榮景。(葉秋生提供)
面對法拉盛高昂的租金，葉秋生希望分租辦公室，再撐半年，期盼新冠疫苗盡快注射，旅遊業再現榮景。(葉秋生提供)

新冠疫情爆發，重創旅遊業，多名紐約華裔業者表示，他們的生意從去年農曆新年受到負面影響，不僅旅行團取消，機票因防疫規定的變化也難賣出，全年幾乎都入不敷出，面對法拉盛高昂的租金，一些業者只能分租辦公室，再撐半年，期盼新冠疫苗盡快注射，旅遊業重現榮景。

「環宇假期」負責人葉秋生表示，為了應對逐漸擴展的業務，他於去年在法拉盛市中心緬街交友聯街間的羅斯福大道租賃一間較大的辦公室，但因疫情在中國爆發，大批計畫前往中國的旅客要求退、改簽機票，像他一樣華人經營的旅行社均受到波及。

葉秋生說，隨著疫情在美國蔓延，酒店與旅行團的業務相繼取消，幾乎入不敷出，部分同行選擇退租辦公室在家辦公，包括他在內的其他業者，只能拿出過去的存款以及獲批的「薪資保護貸款計畫」(Paycheck Protection Program，PPP)救濟金勉強繳租，苦撐經營。

隨著去年年底第二波新冠疫情來襲，葉秋生表示，紐約市餐廳堂食再度被關閉，打擊了他與同行的信心，也讓他一度想要退租，但與房東溝通後，為避免更大的損失，他決定分租辦公室，再堅持半年的時間，「如果退租，我三個月的定金、大概1萬2000多元全打水漂」。

葉秋生說，牛年春節即將來臨，他日前特別裝飾辦公室陳設，並表示，只要不是同行與從事會計相關行業的人士，他都願意分租一半的辦公室，平攤4000多元的月租，共同度過這一難關。

「凱亞娜環球旅遊公司」的業者蔡青娜表示，她於三年前創建這家公司，除了提供旅遊項目外，每年夏季她都會組織青少年前往中國參加夏令營尋根活動；她說，雖然目前仍在幫顧客購買返回中國的機票，但中國的防疫政策越來越嚴，機票越來越難賣，「每賣出一張票都提心吊膽」。

蔡青娜說，她的辦公室位於39大道的花園大廈，原本為面子「強撐」，繼續拿「薪資保護貸款計畫」與存款支付房租，但近期萌發分租的想法，期盼從事理財、地產、保險或法律的人士分租一到兩個座位，每個座位報價700元左右。

蔡青娜希望租出一到兩個座位，度過疫情難關。(蔡青娜)
蔡青娜希望租出一到兩個座位，度過疫情難關。(蔡青娜)
面對法拉盛高昂的租金，葉秋生希望分租辦公室，再撐半年，期盼新冠疫苗盡快注射，旅遊...
面對法拉盛高昂的租金，葉秋生希望分租辦公室，再撐半年，期盼新冠疫苗盡快注射，旅遊業重現榮景。(葉秋生提供)

中國 疫情 紐約市

上一則

農曆新年到！牛年怎麼過？曼哈頓下城線上、線下齊慶祝

下一則

紐約12歲華裔男童仍不知下落 家人苦苦尋找

延伸閱讀

法拉盛非法改建氾濫 黃敏儀推地下室公寓合法化

法拉盛非法改建氾濫 黃敏儀推地下室公寓合法化
民代、社區組織呼籲 東北皇后區應設新冠疫苗接種點

民代、社區組織呼籲 東北皇后區應設新冠疫苗接種點
王能參選法拉盛市議員 民主黨俱樂部、選民聯盟背書

王能參選法拉盛市議員 民主黨俱樂部、選民聯盟背書
市議員參選人陳海靈 法拉盛母校前舉行動員會

市議員參選人陳海靈 法拉盛母校前舉行動員會
法拉盛7天陽性率 紐約市之冠 花旗球場疫苗站何時開？

法拉盛7天陽性率 紐約市之冠 花旗球場疫苗站何時開？
紐約客談／法拉盛公車道成了誰的提款機？

紐約客談／法拉盛公車道成了誰的提款機？

熱門新聞

6日正逢周末，加上翌日即將到來的暴雪，以及下周的農曆新年，各大華人超市當日出現人潮。(記者牟蘭／攝影)

年前暴雪又逢周末 華人超市爆滿 「這幾樣」大家都在搶

2021-02-07 02:27
黃托羅。（圖片取自gofundme網站）

布碌崙39歲餐館老闆 鏟雪突發心梗死亡

2021-02-08 02:29
史泰登島日前發生一起疑似家庭慘案，紐約市警在南海灘一棟住家內找到一對六旬華裔夫婦的屍體，初步判斷丈夫可能殺害妻子後自縊。(記者顏潔恩／攝影)

史泰登島6旬華裔夫婦陳屍家中 疑夫殺妻後自縊

2021-02-05 10:45
耶魯大學研究所華裔學生蔣凱文遭槍殺。(取自蔣凱文臉書)

下周滿27歲…遭槍殺耶魯華生 剛和女友訂婚

2021-02-08 02:30
葛謨表示，本周末可能還有兩場暴風雪來襲，形成暴風雪「三部曲」。（州長辦公室提供）

暴風雪3部曲？紐約周末又兩場

2021-02-03 02:29

1張圖／紐約州新增確診8448例 114人死

2021-02-08 22:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃

烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃
就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國

就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國
打完疫苗25分鐘…紐約七旬翁昏迷倒地 送醫不治

打完疫苗25分鐘…紐約七旬翁昏迷倒地 送醫不治
超級盃／鬧場幕後主使竟是性感美女 身價超過480萬

超級盃／鬧場幕後主使竟是性感美女 身價超過480萬
趙少康選2024 王金平、朱立倫、韓國瑜都給同一個答案

趙少康選2024 王金平、朱立倫、韓國瑜都給同一個答案