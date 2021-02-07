圖輯／紐約周日再大雪 下周還將迎數波

大雪覆蓋下的布魯克林大橋。（記者顏潔恩/攝影）

根據國家氣象局(National Weather Service)，紐約市 7日（周日）迎來七吋大雪，不過相比上周連三天的大雪，此次降雪 對市民生活影響不大，大部分市府運營的疫苗接種點都照常按預約接種，公校 周一也照常開放。

不過，周日大雪只是一周惡劣天氣的開端；國家氣象局預測，周二(9日)紐約市將再迎來雨夾雪，周四直到周末，紐約市都有再降雪的可能性。

國家氣象局的史塔克(David Stark)表示，周日的降雪讓紐約市2月的總降雪量超過20吋；不過，這距離2010年創下的2月總降雪量36.9吋仍有一段距離。