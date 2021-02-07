圖輯／紐約周日再大雪 下周還將迎數波

大雪覆蓋下的布魯克林大橋。（記者顏潔恩/攝影） 根據國家氣象局(National Weather Service)，紐約市7日（周日）迎來七吋大雪，不過相比上周連三天的大雪，此次降雪對市民生活影響不大，大部分市府運營的疫苗接種點都照常按預約接種，公校周一也照常開放。 不過，周日大雪只是一周惡劣天氣的開端；國家氣象局預測，周二(9日)紐約市將再迎來雨夾雪，周四直到周末，紐約市都有再降雪的可能性。 國家氣象局的史塔克(David Stark)表示，周日的降雪讓紐約市2月的總降雪量超過20吋；不過，這距離2010年創下的2月總降雪量36.9吋仍有一段距離。 大雪覆蓋下的曼哈頓大橋。（記者顏潔恩/攝影） 大雪覆蓋下的布魯克林大橋。（記者顏潔恩/攝影） 市清潔局數千輛剷雪車再上路。（記者洪群超/攝影） 紐約7日再降大雪，孩子們在雪地裡撒歡奔跑。（記者洪群超/攝影） 周日的降雪，讓紐約市2月的總降雪量超過20吋。（記者洪群超/攝影） 紐約7日再應大雪，民眾剛清理完上周暴雪帶來的積雪，又要繼續剷雪。（記者洪群超/攝影） 大雪覆蓋下的布魯克林大橋。（記者顏潔恩/攝影） 周日的降雪，讓紐約市2月的總降雪量超過20吋。（記者洪群超/攝影） 周日的降雪，讓紐約市2月的總降雪量超過20吋，到處銀裝素裹。（記者洪群超/攝影） 周日的降雪，讓紐約市2月的總降雪量超過20吋。（記者洪群超/攝影） 周日的降雪，讓紐約市2月的總降雪量超過20吋。（記者洪群超/攝影） 大雪覆蓋下的布魯克林大橋。（記者顏潔恩/攝影） 紐約7日再降大雪，外賣郎冒雪送餐。（記者洪群超/攝影） 紐約市 降雪 公校 上一則 疫情與暴雪雙重打擊 ! 年前最忙美容業 今年冷清清
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