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紐約市周日再迎降雪 下周還有兩波

英官員：對抗變種病毒 可能須多打幾次疫苗

積雪7吋 ! 紐約市周日再迎降雪 下周還有兩波

記者和釗宇／紐約報導
紐約市周日迎來本周第二場暴風雪，預計將帶來最多七吋的積雪，降雪量遠不如1日的17吋。Getty Images
紐約市周日迎來本周第二場暴風雪，預計將帶來最多七吋的積雪，降雪量遠不如1日的17吋。Getty Images

紐約市周日迎來本周第二場暴風雪，預計將帶來最多七吋的積雪，降雪量遠不如周一(2月1日)的17吋，對新冠疫苗接種工作影響不大，公共交通也未受影響；然而，周日的暴風雪只是本周惡劣天氣的開端，預計紐約市下周二、周四將分別迎來雨夾雪和另一場降雪。

根據國家氣象局(National Weather Service)的預測，周日的降雪量預計為四到七吋，但對市民生活影響不大；市長白思豪(Bill de Blasio)表示，大部分市府運營的疫苗接種點都照常按預約接種；不過，州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，州府在紐約市設立的七個臨時接種站周日關閉，另有七個設在長島和紐約市的檢測點也關閉；此外，公校預計周一將照常開放。

不像周一的暴雪導致紐約市地鐵的地表路段暫停服務超過15個小時，本次降雪並未對公共交通產生影響，全市所有地鐵、公車都照常運營；同時，換邊停車和餐館室外用餐項目周日暫停。

然而，這只是一周惡劣天氣的開端；國家氣象局預測，周二(9日)紐約市將迎來雨夾雪，周四將迎來另一場降雪，但降雪量目前仍無法預測。

國家氣象局的史塔克(David Stark)表示，周日的降雪讓紐約市2月的總降雪量超過20吋；不過，這距離2010年創下的2月總降雪量36.9吋仍有一段距離。

紐約市 降雪 地鐵

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