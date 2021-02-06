圖輯／數百人追悼李揚國 陪他最後一次看摯愛華埠

披露街21號(21 Pell St.)是李揚國生前最常出現的地方之一，他經常在這裡參加亞裔電影放映和論壇等活動。（記者金春香／攝影）

影音來源：記者金春香 數百人華埠送李揚國最後一程。（記者金春香／攝影） 李揚國靈車緩緩開過華埠街道，在他生前最常駐足的十個地方停留。（記者金春香／攝影） 披露街21號(21 Pell St.)是李揚國生前最常出現的地方之一，他經常在這裡參加亞裔電影放映和論壇等活動。（記者金春香／攝影） 李揚國靈車緩緩開過華埠街道。（記者金春香／攝影） 數百人華埠送李揚國最後一程。（記者金春香／攝影） 李揚國的父親是二戰老兵，紐約華裔美國退伍軍人會也是他生前最常出現的地方之一，軍人會成員致敬悼念李揚國。（記者金春香／攝影） 華裔攝影師李揚國(Corky Lee)感染新冠1月27日病逝，6日社區為他舉行戶外追思會。（記者金春香／攝影） 華裔攝影師李揚國(Corky Lee)感染新冠1月27日病逝，6日社區為他舉行戶外追思會。（記者金春香／攝影） 李揚國的父親是二戰老兵，紐約華裔美國退伍軍人會也是他生前最常出現的地方之一，軍人會成員致敬悼念李揚國。（記者金春香／攝影） 「守護天使」(Guardian Angels)成員在華埠向李揚國致敬，李揚國生前經常跟蹤記錄守護天使在華埠的活動。（記者金春香／攝影） 數百人華埠送李揚國最後一程。（記者金春香／攝影） 數百人華埠送李揚國最後一程。（記者金春香／攝影） 華裔攝影師李揚國(Corky Lee)感染新冠1月27日病逝，6日社區為他舉行戶外追思會。（記者金春香／攝影） 靈車開過茂比利街70號，這也是李揚國生前最愛的華埠地點之一。（記者金春香／攝影） 李揚國生前攜手共度15年的生活伴侶周慧珠手持李揚國照片悼念。（記者金春香／攝影）