紐約洋基球場接種點今開放 民眾晨起排隊 線上預約搶位

洋基球場接種點今開放，民眾晨起排隊，線上預約搶位。(美聯社)

洋基 球場(Yankee Stadium)作為新冠疫苗 大規模接種點於5日啟用，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)當日在現場召開記者會，並表示該接種點由市府、州府、洋基隊和諧社區醫療大聯盟(SOMOS)合作為布朗士 居民進行接種，國民警衛隊(New York National Guard)也會駐守和管理該接種點。

白思豪表示，在洋基球場開設大規模接種點是推動公平分配疫苗計畫的一部分，確保醫療資源短缺、疫情中受創嚴重的社區能夠更便利地獲取疫苗資源，因此洋基球場接種點僅限布朗士區居民接種。

而在記者會召開前，已得知開放信息的民眾即使冒著小雨也於清晨就前往等待，但許多人並未保持六呎的社交距離，現場警衛隊成員不得不時刻提醒以遵守防疫規定。

市府表示，洋基球場只對布朗士居民開放，一周之內的接種量可達到1萬5000人。

根據諧社區醫療大聯盟網站顯示，4日仍有數千個預約時間，但記者5日再次查看時，預約時間至少已被預定到了9日(周二)。

洋基球場的接種開放時間為早8時至晚8時，每周營運七天，符合目前接種資格的布朗士區居民可以在網站Somosvaccinations.com或撥打電話(833)766-6769預約；居民前去接種時須攜帶布朗士區的居住地址證明，如身分證件、房東證明、房租收據或合同或房貸紀錄等。