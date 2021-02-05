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紐約法拉盛公車專用道 8日起60天警告期 違者罰錢不扣點

記者牟蘭／紐約報導
市交通局公布法拉盛市中心公車專用道執法細則，8日(周一)起進入60天警告期，初犯需繳50元罰款，屢教不改者罰金高達250元。(記者牟蘭／攝影)
市交通局公布法拉盛市中心公車專用道執法細則，8日(周一)起進入60天警告期，初犯需繳50元罰款，屢教不改者罰金高達250元。(記者牟蘭／攝影)

市交通局(DOT)5日宣布法拉盛市中心公車專用道執法細則，當局表示，8日(周一)起相關路段攝像機投入使用，州法規定60天警告期(Warning Period)結束後，將對違規車輛開罰，但不會被扣除駕照點數，初犯需繳50元罰款，屢教不改者罰金高達250元。

法拉盛市中心公車專用道計畫是市府「重啟更好公車」(Better Buses Restart)項目一部分，規定除一個街區內接送或進出車庫外，北方大道與三福大道間的緬街與凱辛納大道(Kissena Blvd.)，禁止私家車通行；該計畫試行至2022年1月，一周七天、每天24小時不間斷執行。

根據市交通局消息，這項計畫從8日起進入60天警告期時段，相關路段的攝像機將投入使用，違反規定的私家車在此期間不會被開出罰單；警告期過後，違者只會收到罰款，不會被扣除駕照點數，初犯需繳50元罰款，再犯罰金依次遞增，一年內違規超過五次者，將面臨高達250元的罰款。

市交通局表示，當局將與紐約市警合作，並通過延長公車專用道上的監控時間，保證這項計畫的進行，以改善紐約市擁擠的交通現況；當局以20餘條五大區已安裝攝像頭的公車線路舉例，稱這些線路的公車通勤速度提高10%到30%。

法拉盛商改區(Flushing BID)余鈿崧表示，市交通局上周告知該計畫的寬限期(Grace Period)已過，但並未安裝攝像頭並公布執法細則；他說，根據州法規定，市府需在60天的警告期後，才能向違規車輛開罰，但他提醒駕駛在警告期內仍應謹慎駕駛，避免被執法人員攔停，耽誤更多通勤時間。

余鈿崧說，雖然法拉盛市中心公車專用道計畫實施，但北方大道與三福大道間的緬街與凱辛納大道並未關閉，附近停車場也可使用，民眾仍可駕車繞道後再前往法拉盛；他鼓勵生意受到負面影響的小商家，可寄郵件至[email protected]，商改區將代表與商家向市交通局陳情，商討計畫實施細則。

法拉盛 紐約市 駕照

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