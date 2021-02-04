紐約州新冠陽性率回落 州府籲超級盃周末仍不可大意

超級盃(Super Bowl)將於本周日在佛州坦帕(Tampa)舉行。(美聯社)

數據顯示，紐約州新冠檢測 陽性率已經降至去年假日季之前的水平，新冠總住院人數也回落至上月初以來新低；但州長葛謨(Andrew Cuomo)、市長白思豪 (Bill de Blasio)均提醒民眾，在即將到來的超級盃(Super Bowl)周末不可放鬆防疫 ，應避免大規模家庭聚會。

州府數據顯示，全州3日共新增新冠肺炎病例7414例，陽性率為4.38%，創下去年11月28日以來新低；新冠總住院人數降至7967人，創下1月2日以來新低，全州新增死亡135人。

葛謨表示，假日季帶來的疫情高峰正在消退，新冠檢測陽性率持續降低，這些都是好消息；但他提醒民眾，「隨著超級盃周末來臨，我們不能放鬆防疫，必須繼續提高警惕，遵守防疫要求。」

白思豪也呼籲民眾，超級盃周末不要舉辦大規模家庭聚會或參加聚集活動；他說，即便疫苗已經開打，參加大規模聚會感染病毒的風險仍然很大，「我最不願意看到的就是大家聚在一起看比賽，然後感染了新冠；聚會應當限制在小範圍親近的人即可，只有認真防疫，我們明年才能舉辦更大規模的超級盃派對。」