我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國「人人影視字幕組」涉侵權 14人被捕

中國軍威脅 博明：台灣人須團結可能犧牲、備戰止戰

白思豪致信州府要求開放第二劑疫苗庫存 州府：CDC不讓

記者和釗宇／紐約報導
紐約市長白思豪(Bill de Blasio)4日致信州府，要求州府允許紐約市動用第二劑疫苗作為第一針使用，擴大接種範圍；但州衛生廳長扎克(Howard Zucker)隨後發表聲明，反對動用第二劑疫苗。圖為曼哈頓民眾接種新冠疫苗。(路透)
紐約市長白思豪(Bill de Blasio)4日致信州府，要求州府允許紐約市動用第二劑疫苗作為第一針使用，擴大接種範圍；但州衛生廳長扎克(Howard Zucker)隨後發表聲明，反對動用第二劑疫苗。圖為曼哈頓民眾接種新冠疫苗。(路透)

新冠疫苗供應增長緩慢，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)4日致信州府，要求州府允許紐約市動用第二劑疫苗作為第一針使用，擴大接種範圍；但州衛生廳長扎克(Howard Zucker)隨後發表聲明，反對動用第二劑疫苗，稱這是遵循聯邦疾病防治中心(CDC)的規定，貿然開放第二針庫存會導致第二劑疫苗接種供應不足；若真要開放，州長葛謨(Andrew Cuomo)已準備好下令全州範圍內開放。

白思豪幾乎每日的記者會都會呼籲動用第二針庫存；他表示，第一針庫存仍然緊缺，阻礙市府加速疫苗接種；數據顯示，截至5日，全市僅剩不到14萬1000劑第一劑疫苗，預計這批疫苗很快將用完，因此前受暴風雪影響接種點關閉，預約的民眾已改期至近兩日接種；同時市府目前有超過32萬1000劑第二針疫苗。

不過，扎克在一份聲明中駁回了白思豪的請求；扎克說，州衛生廳定期與CDC聯繫，而且CDC更在4日當天確認，目前反對動用第二劑疫苗用作第一針；他還說，一旦CDC同意動用第二劑庫存，州長葛謨也已準備好在全州範圍內分配第二針庫存。

疫苗 紐約市 CDC

上一則

「戰勝病毒 堅強面對」 有獎徵文比賽起跑

下一則

路人視頻爆料 楊安澤疫情前曾說要逃離紐約市

延伸閱讀

洋基球場接種點明啟用 限布朗士居民

洋基球場接種點明啟用 限布朗士居民
紐約市交通局長 加特曼接任：兩年新增1萬個單車停靠樁

紐約市交通局長 加特曼接任：兩年新增1萬個單車停靠樁
白思豪任命布碌崙海軍造船廠主席加特曼任交通局長

白思豪任命布碌崙海軍造船廠主席加特曼任交通局長
紐約擴大接種疫苗 地方政府可自定範圍

紐約擴大接種疫苗 地方政府可自定範圍
白思豪：暴雪已經過去 紐約公校、疫苗接種點明日重開

白思豪：暴雪已經過去 紐約公校、疫苗接種點明日重開
和白思豪唱反調…資優班今年考試 教育政策小組不同意

和白思豪唱反調…資優班今年考試 教育政策小組不同意

熱門新聞

紐約市將在1月31日起連降三天大雪，累積大約10吋降雪量。(美聯社)

紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災

2021-01-30 22:22
紐約進入連三天的暴雪天氣，伴隨著每小時可達60哩的強風。(記者顏嘉瑩╱攝影)

紐約市因暴雪進入緊急狀態 今早6時起限制交通

2021-02-01 06:00
降雪量恐達24吋！紐約市非必要車輛今晨6時起限行，換邊停車也暫停。(記者張晨/攝影)

降雪可達2呎！紐約緊急狀態 疫苗接種、實體課均取消

2021-02-01 12:14

新冠變種傳染力更強更致命,你的口罩防的住嗎?

2021-01-21 14:54

1張圖／紐約州新增確診降到5925例 160人死

2021-02-03 21:00
紐約市今晚起迎來暴風天氣。(Pixabay)

紐約市今晚起迎暴風 氣象局發布危險天氣警告

2021-01-28 12:06

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相

打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相
名下無房產？怕被暗殺？潘斯卸任後 輪流借宿友人家

名下無房產？怕被暗殺？潘斯卸任後 輪流借宿友人家
拜登籲紓困「加速行動」：1400元金額不降 門檻可升

拜登籲紓困「加速行動」：1400元金額不降 門檻可升
眾院通過預算 加速處理紓困案 23日有望強渡關山

眾院通過預算 加速處理紓困案 23日有望強渡關山
網瘋傳胡歌、劉亦菲去年已領證！年底宣布喜訊

網瘋傳胡歌、劉亦菲去年已領證！年底宣布喜訊