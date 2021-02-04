白思豪致信州府要求開放第二劑疫苗庫存 州府：CDC不讓

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)4日致信州府，要求州府允許紐約市動用第二劑疫苗作為第一針使用，擴大接種範圍；但州衛生廳長扎克(Howard Zucker)隨後發表聲明，反對動用第二劑疫苗。圖為曼哈頓民眾接種新冠疫苗。(路透)

新冠疫苗 供應增長緩慢，紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)4日致信州府，要求州府允許紐約市動用第二劑疫苗作為第一針使用，擴大接種範圍；但州衛生廳長扎克(Howard Zucker)隨後發表聲明，反對動用第二劑疫苗，稱這是遵循聯邦疾病防治中心(CDC )的規定，貿然開放第二針庫存會導致第二劑疫苗接種供應不足；若真要開放，州長葛謨(Andrew Cuomo)已準備好下令全州範圍內開放。

白思豪幾乎每日的記者會都會呼籲動用第二針庫存；他表示，第一針庫存仍然緊缺，阻礙市府加速疫苗接種；數據顯示，截至5日，全市僅剩不到14萬1000劑第一劑疫苗，預計這批疫苗很快將用完，因此前受暴風雪影響接種點關閉，預約的民眾已改期至近兩日接種；同時市府目前有超過32萬1000劑第二針疫苗。

不過，扎克在一份聲明中駁回了白思豪的請求；扎克說，州衛生廳定期與CDC聯繫，而且CDC更在4日當天確認，目前反對動用第二劑疫苗用作第一針；他還說，一旦CDC同意動用第二劑庫存，州長葛謨也已準備好在全州範圍內分配第二針庫存。