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中國駐紐約總領事黃屏 發表致美東僑胞新春賀辭

記者金春香／紐約報導
中國駐紐約總領事黃屏4日通過視頻發表致美東僑胞的新春賀辭。（視頻截圖）
中國駐紐約總領事黃屏4日通過視頻發表致美東僑胞的新春賀辭。（視頻截圖）

新春佳節即將到來，中國紐約總領事黃屏4日通過視頻發表致美東僑胞的新春賀辭，在小年這一天提前向大家拜年，向美東華僑華人送上新春問候和良好祝願。

黃屏指出，即將過去的一年是極不平凡的一年，面對嚴峻複雜的國際形勢、艱鉅繁重的國內改革發展穩定任務，特別是新冠疫情的嚴重衝擊，全國人民沈著應對、迎難而上，統籌推進疫情防控和經濟發展工作。

黃屏表示，這一年也是僑胞和祖國同舟共濟、同心戰役的一年，國內疫情爆發後，美東僑胞迅速行動、慷慨解囊，支援國內同胞，大家各盡所能，老人家捐出退休金，小朋友捐出壓歲錢，企業家包下貨運專機，志願者連夜奮戰，來自美東的一批批物資和捐款跨越萬水千山，及時交付到國內抗議一線。

黃屏說，這一年同樣是總領館與僑胞共克時艱的一年，領館通過僑團在短短十天內向近萬戶家庭發放62萬件防護用品，也促成國內12個省市對口支援領區僑團，美東當地僑團更在響應下向地方醫院、警局、老人院等地捐贈大量防疫物資；疫情期間，總領館繼續加班加點通過不見面式證件服務，讓僑胞足不出戶就能享受優質服務。

黃屏表示，新一年將迎來中國共產黨百年華誕，總領館會繼續發揚為人民服務孺子牛，創新發展拓荒牛，艱苦奮鬥老黃牛的精神，一如既往為大家提供專業、高效、便捷的領事服務，也希望美東僑胞繼續發揮中美友誼使者的作用，為兩國友好關係添磚加瓦。

影片來源：中國駐紐約總領事館提供

疫情 中國 紐約

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