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紐約192年酒吧餐廳獲保留 街道以店家命名誌慶

記者牟蘭／紐約報導
Neirs Tavern所處的街道改名為Neirs Tavern路，以記念這個歷史標誌。(記者牟蘭／攝影)
Neirs Tavern所處的街道改名為Neirs Tavern路，以記念這個歷史標誌。(記者牟蘭／攝影)

位於皇后區木港78街夾88街的Neirs Tavern，是間已有192年歷史的酒吧，因樓宇房東易手，險些因租金調漲而被迫結業，在成功說服華裔房東降低租金後，讓這個紐約市最古老的酒吧重獲新生；選區包括當地的民選官員日前宣布，這家酒吧所處的街道改名為Neirs Tavern路，以記念這個歷史標誌。

市議員霍頓(Robert Holden)上月13日在社群網絡通知Neirs Tavern的店主高登(Loycent Gordon)，告知他於木港78街夾88街將改名為Neirs Tavern路的消息。

對此，高登感謝民選官員更改地名的提議，並表示自家酒店已成為一家平價餐廳，應該永久保存，「特別感謝那些之前為保留這家酒吧與餐廳奮鬥的顧客和居民，我們的感恩之心將永遠跟隨你們」。

高登表示，新街名的揭幕儀式訂於該店建店192年生日舉辦，並計畫將這家酒店經營至2029年，屆時將慶祝這家酒吧餐廳的200年生日。

皇后區木港的Neirs Tavern酒吧餐廳，在皇后區加入紐約市版圖前就已開業，歷史可追溯至1829年，因在眾多電影中出現而聞名，是紐約市最古老酒吧餐廳之一。

由於酒吧所處的大樓數年前被來自法拉盛的史姓兄弟(Ken & Henry Shi，音譯)買下，新房東有意調漲房租，酒吧業主高登難以負擔，原訂去年1月12日結業，但在市長白思豪(Bill de Blasio)、多位民代與皇后區商會協調下，成功說服華裔房東降低租金。

高登去年10月29日在多人見證下簽訂新合約，眾多民選官員見證這家古老的酒店重獲新生。

Neirs Tavern所處的街道改名為Neirs Tavern路，以記念這個歷...
Neirs Tavern所處的街道改名為Neirs Tavern路，以記念這個歷史標誌。(記者牟蘭／攝影)

紐約市 皇后區 房東

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