土撥鼠日最萌氣象學家 史島「查克」預測春天不遠

史泰登島查克(Chuck)今天醒來沒看見自己的影子，顯示春天即將到來，卻和賓州菲爾的預測結果不一樣。(視頻截圖)

美國 每年2月2日是傳統的「土撥鼠日」(Groundhog Day)，來自賓州 的明星土撥鼠菲爾(Phil)每年都會被請來預測春天是否到來；根據菲爾的「預報」，今年冬天尚未結束，然而紐約史泰登島 本地的土撥鼠查克(Chuck)卻做出相反的預測，認為春天就快到來。

影片來源：YouTube Chunk The Groundhog頻道

自1887年以來，北美地區將2月2日訂為「土撥鼠日」；這場年度活動起源與德國的一個傳說，如果土撥鼠當天從洞裡鑽出來時看見自己的影子，代表還要六周春天才會到來，反之沒看到的話，代表春天就快降臨。

雖然土撥鼠預測春天的準確度只有四成左右，但該節日已成為一個傳統活動，上萬人會特意出席盛典觀看菲爾的預測結果；但還是受到新冠疫情的影響，今年在賓州小鎮龐克蘇塔尼(Punxsutawney)舉行的預測活動未開放給民眾進場，改由在YouTube直播播出。

菲爾今天早晨7時35分左右從洞裡醒來並看見了自己的影子，預測冬天還沒有結束，必須再等六周；而史泰登島動物園管理人今早也為查克拍攝視頻，向群眾發布其預測的結果，卻和菲爾的預測相反，因看不見自己的影子，代表春天就快到來。

去年菲爾和查克都做出了相同的預測，同意春天會早日來臨，不管是出於巧合還是土撥鼠預測真煞有其事，去年冬季確實是相對溫和的一年；今年兩只土撥鼠做了不同的預測，相信在接下來的日子裡很快就會有答案。