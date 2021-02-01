紐約亨特高中遭學生指控歧視 提出4點要求取消入學考試

被譽為是常春藤大學搖籃的亨特高中，往年入學考試都有大批家長陪著學生參加，其中也有不少華裔。(本報檔案照)

紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)和市教育總監 卡蘭扎(Richard Carranza)積極推動教育改革，如今這股風氣也吹到公校 亨特學院附屬高中(Hunter College High School)；日前由學生領導，要求學校取消入學考試，以增加學生種族多樣性的活動，已獲得38位民選官員支持，1日的記者會上，學生提出四點要求，呼籲學校改變入學錄取方式。

根據數據，在2018至2019學年，全市公校中有25.5%為非洲裔、40.6%為西語裔，亨特高中則有2.4%非洲裔和6.2%西語裔；另外紐約市公校有73%的學生為低收入戶，亨特高中則僅有9%；原訂於上月舉行的入學考試，則在新冠肺炎疫情下延期，日期尚未公布，而學生認為該校偏好白人及富有的學生，要求學校立馬改革。

記者會上學生提出四點要求，包括取消2021年的入學考試，以確保職員和師生在疫情間的安全；為解決2021年的招生問題，校長應與專家協商，研擬公平的錄取學生方式；公開過去錄取數據，以提供未來改革透明可靠的資訊；提出有效、可靠的多元平等錄取計畫，並成為長期學校錄取學生的準則。