紐約地鐵地上路段下午2時暫停 PATH下午3時停運

紐約州府、紐約市捷運局(NYCT)2月1日宣布，受暴雪影響，紐約市地鐵的地上路段服務將於1日下午2時取消，恢復時間另行通知，地下服務將照常運營。（本報檔案照）

紐約州府、紐約市捷運 局(NYCT)2月1日宣布，受暴雪影響，紐約市地鐵的地上路段服務將於1日下午2時取消，恢復時間另行通知，地下服務將照常運營；公車服務將保持正常，但也可能隨時關閉；PATH也將於1日下午3時起暫停服務，州長葛謨(Andrew Cuomo)提醒市民應留意交通信息並避免非必要出行，若仍出門在外應盡快回家，否則公共交通暫停後可能無法回家。

市捷運局總裁芬伯格(Sarah Feinberg)，捷運局將盡快恢復地上路段的地鐵服務，但目前仍不清楚何時能恢復；目前公車服務保持正常，因能見度和路況尚可，但若降雪量繼續增大，也可能隨時關閉，請民眾留意信息發布。

她還表示，捷運局已安排在地鐵列車和站台播報地上服務下午2時關閉的新聞，屆時乘客將在最後一個地下站點下車；若2時列車已經行駛至地上路段，乘客將在下一個地上站點下車。

同時，紐新航港局表示，大紐約地區三大機場已有90%以上的航班已經取消，紐新航港局執行總監考頓(Rick Cotton)預計今日的所有航班都將取消；PATH也將於1日下午3時起暫停服務。

此外，大都會運輸署(MTA)表示，北線鐵路(Metro North)、長島鐵路 (LIRR)將削減服務，最後一班往返中央車站的北線鐵路列車為下午3時，最後一班往返賓州車站(Penn Station)、大西洋碼頭站(Atlantic Terminal)的長島鐵路列車也將在下午2時30分至3時30分之間發車，民眾可在mta.info查詢更多信息。

州長葛謨(Andrew Cuomo)警告民眾避免非必要出行，如果仍出門在外，應盡快規畫回家路線，否則交通暫停後可能無法回家；他還說，若降雪量繼續增加，長島快速路、I-84等多條高速公路也可能關閉，民眾應留意州府新聞即時了解最新交通信息。