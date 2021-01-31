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紐約疫苗預約混亂 接種站等無人

記者黃伊奕╱紐約報導
紐約市日前發生多個疫苗接種站照常開放，但卻沒有民眾預約接種。（圖片取自推特）
紐約市日前發生多個疫苗接種站照常開放，但卻沒有民眾預約接種。（圖片取自推特）

紐約市日前因新冠疫苗供給短缺，導致不少民眾的接種預約被取消，但布碌崙(布魯克林)康尼島的林肯高中(Abraham Lincoln HS)疫苗接種中心近日卻發生雖有疫苗且開放營業，但卻因預約系統未及時開放，無人前去接種的場景，對此代表該區市議員崔馬克(Mark Treyger)砲轟衛生局「失職」，疫苗預約系統紊亂。

崔馬克表示，在1月30日獲得一段來自林肯高中疫苗接種站工作人員的視頻，視頻中現場工作人員正在準備疫苗注射工作，但卻沒有民眾前去接種；拍攝者不斷在視頻中說道「這真是瘋了」。

崔馬克砲轟稱這種情況「不可接受」，當日出現的問題是衛生局在疫苗預約工作上失職；相關視頻也惹怒了不少希望接種的民眾，一位社區民眾在推特上留言稱，「這讓我太沮喪了，我一直盡力想讓我70歲的媽媽和75歲的爸爸獲得預約接種。」

一些民眾在看到視頻後，立刻趕往現場排隊，其中大部分為耆老；林肯高中工作人員在點算剩下的疫苗後，讓現場排隊的民眾進入接種疫苗。

50歲的馬林(Charles Marine)是布朗士一所天主教學校的老師，他表示當日在看到相關帖子後立即前往林肯高中，雖然最後成功接種疫苗，但是他認為疫苗接種預約系統太失敗，「他們完全搞砸了，沒有組織好，真的太可怕了。」

據悉，林肯高中並非唯一出現該情況的接種站；也有網友在推特上發布位於皇后區長島市Aviation高中內的接種站情況照片，除了工作人員，接種站沒有民眾前去接種；該網友說「所有員工都到位了，但當天只有兩個預約。」

對此市衛生局發言人加勒赫(Patrick Gallahue)表示，因疫苗用盡，市府被迫關閉了15個疫苗接種站，導致預約時間需要重新安排，林肯高中屬於重開接種站之一，在內疫苗供應仍有限，所以僅開放了有限預約；但是該發言人沒有提供具體數字告知當日該中心究竟接種了多少人。

紐約市日前發生多個疫苗接種站照常開放，但卻沒有民眾預約接種。（圖片取自推特）
紐約市日前發生多個疫苗接種站照常開放，但卻沒有民眾預約接種。（圖片取自推特）

疫苗 推特 紐約市

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