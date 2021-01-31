暴風雪連3天 紐約發警報 停戶外堂食、疫苗接種

紐約進入連三天的暴雪天氣，伴隨著每小時可達60哩的強風。(記者顏嘉瑩╱攝影)

根據氣象預報，紐約地區自1月31日晚就進入連三天的暴雪天氣，在紐約市 、長島和哈德遜中部地區，積雪最高恐達18吋，並伴隨著最高達每小時60哩的強風，恐造成斷電、以及沿岸低窪地區淹水等災情；州長葛謨(Andrew Cuomo)下令州府各機構動員應急資源，市長白思豪 (Bill de Blasio)也警告民眾，不要小看此次的風暴，若非必要，應避免出門。

氣象預報顯示，1月31日晚間7時左右開始降雪後，將一直下到2日(周二)傍晚，紐約市、長島和哈德遜中部地區將出現18吋的積雪和時速60哩強風，其中以長島東部地區最嚴重；紐約上州等其他地區則預計出現八至16吋的積雪。

葛謨表示，暴雪期間將會與州級各單位和地方單位保持溝通，以提供任何需要的資源，同時州府也和電力公司溝通，確保若有任何停電情形將會盡快處理；他說，暴雪帶來的衝擊是難以預測的，所有紐約民眾在接下來幾天應該要隨時注意天氣狀況，保持自己和親友的安全。

因應暴雪天氣，紐約市已經宣布期間餐館戶外堂食、新冠疫苗預約接種和公校等都將暫停，白思豪也呼籲民眾避免出門，讓市清潔局(Department of Sanitation)能夠在期間做最佳應對；白思豪呼籲，民眾在周一最好待在家裡，如果非得要出門，應使用大眾交通運輸、避免開車。

由於在暴雪天氣中交通事故多發，是極端天氣中最常見的意外，州府除出動2200多輛鏟雪車、雪犁和吹雪機等設備，確保路面安全外，也提醒用路人，在上路前應確保汽車上的冰、雪已清除乾淨，且視線無被遮擋，同時與前車應保持更遠的安全距離、保持警覺並勿開快車；另外由於橋樑比一般道路更易結冰，也要留意橋面路況等。

公共交通也可能受到天氣影響，地鐵部分路線可能走快車路線、過站不停，以確保全線暢通；大都會北方鐵路(Metro-North)和長島鐵路 (Long Island Rail Road)則會減少路線班次，其中長島鐵路將按周末班次運行。