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暴風雪下餐館艱難維生 外賣猛增但送餐不易

記者黃伊奕╱紐約報導
一名外賣郎正準備在暴風雪來臨前出門送餐。（Sophia提供）
一名外賣郎正準備在暴風雪來臨前出門送餐。（Sophia提供）

暴風雪從1月31日起連續三日席捲紐約市，華人區中餐館表示，提前調派人手準備迎接極端天氣下暴增的外送訂單；但一些大型酒樓則表示，外賣對營業額來說杯水車薪，為確保員工安全不如關門停業。

為了應對暴風雪天氣，九湯屋老闆林國耀表示，已做好了準備，此前打造戶外用餐區域時就考慮到了冬季的暴雪問題，所以不論材料還是設計，都是扛風扛雪的，也提前購買了雪鹽雪鏟，保障暴雪過後盡快恢復日常營業。

根據過往經驗，暴風雪天氣下外賣訂單都會暴增，對此林國耀表示，從1月31日開始，餐館就增加外賣人手，也計畫三天的暴雪期間，將延長外賣到凌晨4時左右。

曼哈頓一品成都的經理Sophia則指出，雖然暴風雪天氣外送訂單多，但因路況惡劣，也常不得不取消大量訂單。

Sophia表示，除了自家外賣郎外，餐館也加入各種送餐平台，但根據上次大雪情況，暴風雪天氣下，業務繁忙，外賣郎根本送不過來；「很多訂單接了但無人可送，送餐平台只能主動取消，一些平台會賠付，但有一些只能餐館自行消化」。

她也說，「在曼哈頓工作的外賣郎主要依賴電單車或者自行車，惡劣天氣影響更大，我們也不放心外賣郎安全，雖然訂單多增，實際上對生意沒太多提高。」

而對大酒樓而言，外賣訂單是杯水車薪；金皇廷大酒樓業主陳善莊指出，華社多個大酒樓都已決定2月1日停業休息一天，之後再看天氣情況決定是否開門；陳善莊說，「大酒樓營業開支大，外送訂單也比不上小餐館，員工在暴風雪天氣來上班也不安全，不如直接關門。」

布碌崙外賣郎林傑揚也說，每年暴風雪天氣就是「苦難日」，雖然一些客戶會在惡劣天氣下給更多的小費，但送餐速度大大降低，實際上掙得不比平常多，「低溫、路況，都是挑戰，一些掙夠了錢的外賣郎會選擇在這些天休息，而像我這樣的只能咬著牙硬頭上。」

暴風雪天氣下，外賣郎艱難送餐。（Getty Images）
暴風雪天氣下，外賣郎艱難送餐。（Getty Images）

暴風雪 曼哈頓 紐約市

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