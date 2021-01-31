紐約長島應對大雪 電力公司調派數百名員工待命搶修

庫倫(中)表示納蘇郡已做好準備應對大雪，呼籲民眾不要出門。(納蘇郡政府提供)

根據國家氣象局的預報，紐約長島 部分地區1日(周一)將迎來最多18至24吋的降雪 ，並伴隨強風，甚至有可能引發沿海洪災，當地政府已做好準備應對，備好路鹽和沙子，提醒民眾盡量不要出門；為避免再因暴風雪 導致大規模斷電事故，電力公司也加派人手，準備一旦斷電能盡快修復。

暴風雪恐將造成長島納蘇郡(Nassau County)大部分地區18至24吋的積雪，蘇福克郡(Suffolk County)則預計有12至18吋的積雪，越往東降雪量越小，最東端蒙拖克(Montauk)的降雪量為四至六吋；大部分降雪集中在1日，長島中部和東部預計1日晚將變為雨夾雪。長島東部的陣風可能高達每小時60哩，能見度最低為0.25哩。

納蘇郡和蘇福克郡西部都發出從周日(1月31日)深夜至周二(2日)上午的冬季風暴警告，並對長島東部地區實施冬季風暴監視；氣象部門說，1日的降雪速度可能會達到每小時一到三吋；1日至2日上午可能出現接近暴風雪的狀況，預計持續風速在每小時25至35哩，陣風時速會達到40至50哩，強風可能會吹倒樹枝甚至樹木。

納蘇郡郡長庫蘭(Laura Curran)1月31日表示，郡政府準備了超過2萬1000噸的雪鹽和850噸的沙子，該郡將在當晚9時左右開始向路面撒鹽；她呼籲居民未來兩日盡可能留在家裡，避免危險情況。

蘇福克郡郡長貝隆(Steve Bellone)表示，這場暴風雪的影響可能持續數天。他預計該郡西部受到大風的衝擊最嚴重。

為應對暴風雪可能導致的斷電，負責長島大部分區域供電的電力公司PSEG從其他地區調配400餘名員工支援長島，一旦出現斷電，將幫助盡快恢復供電，該公司也建議客戶為斷電的可能預先做準備。

納蘇郡內公車快線(Nassau Inter-County Express)也表示，受到暴風雪的影響，公車服務預計會有延誤和繞行，並表示「乘客和員工的安全始終是最重要的」。