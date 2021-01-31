公益組織中國救狗 數十隻運抵抵紐約有家了

第二批從中國救出的狗運抵紐約JFK機場。(ABC7視頻截圖)

數十隻在中國 被遺棄、虐待及將被送上餐桌的狗獲救後，1月29日和30日陸續運抵紐約 甘迺迪國際機場(JFK)，這是第二批從中國救出的狗，牠們的新主人在機場迎接。

1月29日早上，載著52隻獲救狗的飛機從中國北京 飛抵紐約，30日還有一批狗抵達。接到家庭新成員的迪奧達蒂(Nicole Diodati)抱著她的狗狗，激動的無語言表，「我已經說不出話了」，她說，「這太奇妙了」。

解救這些小狗的非營利團體「不放棄任何一隻狗」(No Dogs Left Behind)與中國的義工合作，歷時近一年，從中國的屠宰場、市場和非法販運者手中拯救出數百隻狗；挽救每隻狗的費用在2000至7000元。

「不放棄任何一隻狗」的創辦人貝里(Jeff Beri)表示，去年新冠疫情發生後，因擔心動物傳播病毒，許多飼主遺棄或轉賣寵物狗，他於去年1月前往中國北京拯救這些小狗，「這些狗經歷的一切令人難以置信，我們救下的這些狗，之前遭遇毆打、折磨，讓人心痛，在我們解救他們的過程中，很多狗狗奄奄一息甚至死亡，還有很多感染疾病」；救出的狗被帶到安全之地，接受醫療護理並為被收養做準備，許多準備收養的家庭已經等待了數月。

去年11月底，該組織解救的第一批共79隻狗抵達紐約，此次是第二批獲救狗；貝里說，疫情限制了他們解救更多的狗，以及無法更快的運抵美國，不過好在最後這些狗狗都有了新家。

希望領養這些小狗的人士，可登錄網頁https://www.nodogsleftbehind.com/adopt/查詢詳情。