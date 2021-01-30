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「紐約餐館周」延至二月底結束 籲更多餐廳加入

記者張晨／紐約報導
「紐約餐館周」延期一月！報名參與再開通並免申請費，籲更多餐廳加入。(取自餐館周官網)
「紐約餐館周」延期一月！報名參與再開通並免申請費，籲更多餐廳加入。(取自餐館周官網)

由於疫情影響且意旨幫助紐約市掙扎的餐飲業，2021年以「外賣」為主的紐約餐館周(NYC Restaurant Week)宣布結束日再推後三周，至2月28日；主辦方也表示，延期將歡迎更多的餐廳加入，新一輪的報名也已開啟，訂於2月2日結束，且免除了商家們的註冊參與費，望更多餐廳從活動中受益。

紐約市旅遊局發言人Chris Heywood表示，許多商家已經報告他們近來的生意有所回升，還有一些餐廳詢問要如何加入進來，「餐館周將成為他們拓展業務的催化劑。」

在該項目開始的首個星期中，已經吸引了包括市長白思豪(Bill de Blasio)在內的關注；白思豪更是親往了位於上東城的意大利餐廳「Felice 83」，取走了促銷菜單上的菜品。

他後來說，在其到訪前的那個晚上，這家餐廳已經接到了近100份外送訂單。

旅遊局將在2月8日、15日和22日這幾周重新為有意參與的新餐廳開放註冊；報名截止日期為2月2日下午5時，據旅遊局介紹，鑑於目前的經濟危機，項目已經免除了參與費。

除了等待在2月14日情人節當天開門迎接堂吃的客人外，目前已參與餐館周的571家餐廳將繼續為食客提供售價為20.21元的午餐和晚餐外賣，19家參與的中餐廳也將繼續為紐約人提供美食。

其中包括曼哈頓華埠的金豐、麒麟金閣、Dim Sum Go Go以及XO食坊，君子食堂在西村的好日子中餐外賣店等。

更多信息可上網查詢：https://www.nycgo.com/restaurant-week

紐約市 白思豪 華埠

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