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被質疑從前投票不積極 楊安澤回應：因為投誰都一樣

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被質疑從前投票不積極 楊安澤回應：因為投誰都一樣

記者金春香／紐約報導
楊安澤解釋未投票原因是當時他和很多紐約人都覺得選誰都不會產生任何大的影響，因為那時候紐約很繁榮，也讓大家有安全感。（本報檔案照）
楊安澤解釋未投票原因是當時他和很多紐約人都覺得選誰都不會產生任何大的影響，因為那時候紐約很繁榮，也讓大家有安全感。（本報檔案照）

華裔紐約市長參選人楊安澤自宣布參選以來，多次被因為其過去沒有參與紐約市長和美國總統選舉投票的行為而被人質疑，日前他為自己辯解，表示自己此前對這幾場選舉的參選人沒有很強烈的擁護感，認為選誰都無關緊要，他相信很多其他未投票者的情況很可能都與自己一樣。

楊安澤作為此次市長選舉中極具競爭力的參選人之一，從未正式宣布參選開始就飽受關注，但其作為紐約客，卻在疫情期間離開紐約市搬往上州，並在那裡度過大部分時間，以及他未在2000年和2012年的總統選舉，也未在2001年至2017年之間的任何一次紐約市長選舉中投票的行為，遭到很多人的質疑和抵制，認為他不是真正的紐約客，未能積極參與紐約地方政治，不具備管理紐約市的資格。

楊安澤在29日在與國會山莊報(The Hill)的採訪中對其投票紀錄做出回應，表示自己與很多紐約人一樣，正好在過去的這些次選舉中，沒有對任何一位參選人產生強烈的擁護感，認為投誰關係都不大。

楊安澤解釋，這些場選舉的被提名參選人都是紐約市政壇的常客，當時他和很多紐約人都覺得選誰都不會產生任何大的影響，因為那時候紐約很繁榮，也讓大家有安全感。

但他認為過去一年由於新冠疫情帶來的公共健康和經濟的雙重打擊，「我們正深陷危機之中，很多事情都在遭受質疑，我認為大家都期待這座城市能有另一種不同的領導者。」

根據紐約市競選財務委員會(NYC Campaign Finance Board)2019年的數據，僅有39.1%的登記選民在2018年的中期選舉中投票，該數字在2014年更低，僅為19.9%。

紐約市 投票 楊安澤

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