台灣挺川？ 蕭美琴：台從不選邊站 拜登會延續對中政策

台駐美代表蕭美琴就拜登總統上任後的美台關係發展，在費城智庫外交政策研究所舉辦的線上研討會上對話。(視頻截圖)

台灣 駐紐約辦事處29日與費城智庫外交政策研究所(FPRI)舉行線上研討會，邀請駐美代表蕭美琴，針對美國 拜登總統就職後美台關係多方面發展進行對話；蕭美琴表示，她受邀出席總統就職典禮，加上白宮官員近期發表對台的談話非常正面，顯示「台美關係一來就有好的開始」，很期許與新政府接下來的合作。

FPRI亞洲計畫主任戴傑(Jacques deLisle)主持提問，台灣是否依賴美國加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)，蕭美琴表示，目前和其他成員國對話，希望能為台灣尋求支持；但她說美國的領導將取得重要作用，若能與美有貿易往來，相信將作為動力鼓勵更多國家針對與台貿易打開談話。

蕭美琴提到，她非常榮幸能受邀出席總統就職典禮，也聽到國務卿布林肯(Antony Blinken)、國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)發表對台「積極且歡迎」的談話，以上都顯示兩國關係朝正面方向發展，很期待接下來與新政府的合作。

當被問及台灣和香港人民為何大多挺前美國總統川普時，蕭美琴先是強調，台灣政府從不在美國內政層面選邊站，但非常看重政府是否展現民主韌性，例如本月6日發生的國會暴動，讓許多台灣人感到不適；鑒於川普之前對抗中國 抱持強硬態度，讓不少香港和海外中國異議人士擔心，接下來新政府對北京政府的會持怎樣的個性。

但她認為拜登政府會展現延續性，美台也都清楚當今中國和國際局勢都與過去不同，在她看來保持密切的溝通，協商意圖和客觀策略是促進和諧發展的重要因素；不僅美台的合作具有重要性，其他利益相關者、志同道合的同盟的加入也是關鍵。