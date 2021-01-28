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楊安澤：紐約市取消資優班 應有替代方案

記者金春香／紐約報導
麥奎爾(上排左二起)、蘇盾，楊安澤(下排左一起)、亞當斯和賈西亞參加「Place NYC」市長參選人論壇。（視訊論壇截圖）
麥奎爾(上排左二起)、蘇盾，楊安澤(下排左一起)、亞當斯和賈西亞參加「Place NYC」市長參選人論壇。（視訊論壇截圖）

在28日晚教育組織「Place NYC」舉辦的市長參選人論壇上，對於27日晚市教育政策小組拒絕與準備資優班考試合作方續約的投票結果，楊安澤認為完全不可取，就算真的取消之後的資優班考試，也應該為那些已經準備許久的學生和家長提供可替代方案。

而對於特殊高中議題，目前紐約市平均8萬名八年學生中，有3萬名擁有參加特殊高中入學考試(SHSAT)的資格，最終只有5000人能獲得錄取；對此，布碌崙(布魯克林)區長亞當斯認為，應該在每區各增加一所特殊高中，採用改革計畫的錄取方式錄取學生；前紐約市清潔局局長賈西亞(Kathryn Garcia)則認為應該增加特殊高中錄取人數，在當前錄取的5000人基礎上，再增加錄取8000人，之後該數字每年繼續增加。

楊安澤則認為，應該在保留特殊高中入學考試(SHSAT)的同時，將學生們的學業成績、個人陳述作文、面試表現等都加入到錄取標準中，「因為這些環節也是學生們幾年後申請大學時所需要提供和準備的」；他也建議在每個區再增設兩所特殊高中，這樣能夠減輕一些學生的上學交通時間。

楊安澤、亞當斯、賈西亞、前退伍軍人服務局局長蘇盾(Loree Sutton)和前花旗集團副董事長麥奎爾(Ray McGuire)都同意撤換現任教育總監應被撤換，也表示考慮將表現良好的特許學校收歸公校。

特殊高中 紐約市 教育總監

上一則

紐約市長參選人斯靜格：SHSAT不應繼續存在

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