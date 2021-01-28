紐約市長參選人斯靜格：SHSAT不應繼續存在

斯靜格表示，SHSAT考試不應再持續。（美聯社）

被認為是最有實力的下一任紐約市長競爭者的市主計長斯靜格(Scott Stringer)28日在一場參選人論壇中明確表示，特殊高中 入學考試(SHSAT )不應再持續，因為僅以此考試來決定錄取，關上了西語裔和非洲裔學生的機會之門，他若當選市長，將推動改變現行特殊高中錄取制度。

斯靜格在此前幾年以主計長身分拜訪華社、舉辦圓桌論壇時，都表示反對廢除SHSAT，也抨擊現任市長白思豪(Bill de Blasio)廢除SHSAT的改革計畫是錯誤的；但從今年正式進入市長選戰後，斯靜格在此立場轉變。

28日由市立大學新聞學院少數族裔與社區媒體中心舉行的市長參選人論壇上，在被問及對特殊高中錄取制度態度時，斯靜格表示，「我認為SHSAT考試不應該再持續下去」，指出單一考試決定錄取的制度，讓廣大非洲裔和西語裔學生難以參與其中。

斯靜格表示，自己若當選市長，要確保所有學生都有公平的機會，特殊高中錄取應採用州考成績，因為州考內容時所有學生課堂都能學到的內容，能讓更多學生參與其中，更公平和客觀。

當日也參加此論壇的另外三名參選人中，前軍醫Loree Sutton的觀點和斯靜格不約而同，也指出單一考試決定錄取的制度不可取，表示應該以州考成績作為參考。

但另外兩名參選人，現布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)和前市清潔局長賈西亞(Kathryn Garcia)則認為應保留SHSAT。

亞當斯表示，他若當選，將在五區新建五所特殊高中，在這五所特殊高中再採用新的錄取標準，但也包含SHSAT成績；他說，教育局 應該給各校更多資金，用以考試培訓，同時也增加課堂上課時長，並繼續完善遠程教育。

賈西亞也表示，不應當廢除任何現有的公校遴選制度，但可以新建新學校，試行採用新的錄取制度；她也說，作為市長，應該直接和家長、教師和校長交流，讓他們參與到公校改革的決策過程中。