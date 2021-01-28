紐約華埠長巴毆人搶案大翻轉 親戚被搶才「尋求正義」

日前發生在曼哈頓華埠長巴站13人攻擊一人的鬥毆搶劫案，在警方公布監視器畫面協尋攻擊者將近一周後，案情有了180度的轉變。(市警提供)

日前發生在曼哈頓華埠 長巴站13人攻擊一人的鬥毆搶劫案，在警方公布監視器畫面協尋攻擊者將近一周後，案情有了180度的轉變；根據報導，攻擊的13人，由於他們的親戚在長巴上被搶劫，才會等在長巴站等候以「尋求正義」，他們也計畫於29日(周五)主動投案自首。

該案發生在上周22日中午時分，一名26歲的非洲裔男子在位於堅尼路(Canal St.)和亞倫街(Allen St.)附近的一華人長巴站準備下車，隨後13名身膚色男女從路邊等待多時的數輛車中下車，開始目標明確的追打受害男子，並搶走他的手機 、褲子、內褲及鞋子，再駕車逃逸；在警方調查後，確認受害者身分為26歲的沃德(Walter Ward)，擁有多起前科。

根據「每日新聞」報導，沃德在長巴上持槍威脅他們的20歲的親戚，搶走了他的手機、珠寶和衣服等，更威脅他，13人才會堵在長巴站，試圖討回公道。

「每日新聞」採訪到20歲男子的祖母尼蒙斯(Cassandra Nimmons)，表示在22日當天收到孫子的簡訊，指沃德與同夥在長巴上持槍抵著她孫子，搶走了一件1400元的外套、一雙1000元的球鞋、智慧型手錶、耳機、一對鑽石耳環，和兩台手機。

尼蒙斯轉述，當時沃德和她孫子說：「我要養活我的家人，放棄抵抗吧」，隨後將她孫子身上的財物、衣物搶走，只留一條褲子和T恤。

尼蒙斯說，沃德和他的同夥威脅她孫子好幾個小時，在車上睡著後，孫子才能透過椅子縫隙，偷偷向其他乘客求救，傳簡訊給她，說：「我在長巴上被搶劫，他們拿走所有東西，不要驚慌」，期間又跟其他乘客借手機，打給她求救。

約莫到早晨4時，尼蒙斯的孫子又用借來的電話傳簡訊，要求家人在華埠的長巴站等他；期間沃德和同夥醒來，還跟尼蒙斯的孫子說：「我有你的身分證，如果你報警，我會殺了你全家。」

尼蒙斯孫子的親人在當天早上約11時30分守在長巴站，看到孫子下車時，沃德就跟在他後面，於是13人將沃德圍起並毆打他、拿走身上的衣物和財物；滿身是血的沃德在警察 趕到後，被送往表維醫院治療後出院。

尼蒙斯孫子的親人請了律師，計畫在周五到市警五分局自首，並對沃德提出刑事訴訟；根據警方，沃德此前曾與布碌崙(布魯克林)幫派勾結，也有搶劫逮捕前科，並於2017年出獄。