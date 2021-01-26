白思豪保證 紐約市公校今秋全面復課

市長白思豪保證，紐約市公校將於今年秋季全面恢復實體課。（市長辦公室提供）

市長白思豪(Bill de Blasio)26日保證，紐約市公校 將於今年秋季全面恢復實體課；然而，教師聯合工會(UFT)對此表示懷疑，稱無論是新冠疫苗接種還是擴大檢測 能力方面，都面臨困難，無法保證，而且指出由於疫苗短缺，如今有數千教師的接種預約被取消。

白思豪在MSNBC的節目中說，「全市公校將於今年9月全面復課，我對此毫不懷疑。」不過，白思豪的樂觀表態與教師聯合工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)相反；後者表示，所有公校教師必須全員接種新冠疫苗，否則將拒絕全面復課；他26日(周二)則表示，「我也希望9月全面復課，但要實現這一點仍須做很多事。」

教師聯合工會目前正和紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Health)及安保健康醫院系統(EmblemHealth)合作，為會員接種疫苗；UFT約有7萬5000名公校教師會員，穆格魯表示，約有2萬人已經通過工會申請預約接種，其中1萬人已經預約成功，5000人已接種。

然而，穆格魯說，由於疫苗出現短缺，數千名教師的預約都被取消；除了工會之外，也有許多教師在通過其他渠道預約接種，穆格魯表示，市府本來承諾盡快公布教師的接種數據，但到現在都未公布。

穆格魯說，「市府應該更好地協同接種工作；我們現在所處的時段非常關鍵，要麼六到九個月形成群體免疫，否則就要再拖一兩年。」

目前市府仍然對所有公校人員採取隨機檢測，陽性率極低；但批評者認為，教育局的陽性率數據沒有包括學生在校外的檢測結果，因此不能反應實際的陽性率。

此外，白思豪表示，他希望初高中能在本學年恢復到校上課，但他擔心更多變種新冠病毒將在紐約市出現，所以無法給出復課時間表，「我希望初高中能夠陸續開放，但是現在變種病毒出現，我們也需要加緊疫苗接種，同時也要增加檢測能力；本學年我們會繼續朝著復課方向努力，但首先需要克服一些挑戰。」

穆格魯此前也表示，紐約市目前在公校檢測能力不足，照目前情況無法讓初高中復課；他表示，市府處理當下的公校隨機檢測和病例追蹤工作已經捉襟見肘，「根本沒有準備好重開更多學校的防疫工作。」