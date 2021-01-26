我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球新冠確診突破1億人 從5000萬到1億 只花3個月

世界On Air／暴亂之後…記者被這些就職典禮瞬間觸動了

白思豪保證 紐約市公校今秋全面復課

記者和釗宇／紐約報導
市長白思豪保證，紐約市公校將於今年秋季全面恢復實體課。（市長辦公室提供）
市長白思豪保證，紐約市公校將於今年秋季全面恢復實體課。（市長辦公室提供）

市長白思豪(Bill de Blasio)26日保證，紐約市公校將於今年秋季全面恢復實體課；然而，教師聯合工會(UFT)對此表示懷疑，稱無論是新冠疫苗接種還是擴大檢測能力方面，都面臨困難，無法保證，而且指出由於疫苗短缺，如今有數千教師的接種預約被取消。

白思豪在MSNBC的節目中說，「全市公校將於今年9月全面復課，我對此毫不懷疑。」不過，白思豪的樂觀表態與教師聯合工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)相反；後者表示，所有公校教師必須全員接種新冠疫苗，否則將拒絕全面復課；他26日(周二)則表示，「我也希望9月全面復課，但要實現這一點仍須做很多事。」

教師聯合工會目前正和紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Health)及安保健康醫院系統(EmblemHealth)合作，為會員接種疫苗；UFT約有7萬5000名公校教師會員，穆格魯表示，約有2萬人已經通過工會申請預約接種，其中1萬人已經預約成功，5000人已接種。

然而，穆格魯說，由於疫苗出現短缺，數千名教師的預約都被取消；除了工會之外，也有許多教師在通過其他渠道預約接種，穆格魯表示，市府本來承諾盡快公布教師的接種數據，但到現在都未公布。

穆格魯說，「市府應該更好地協同接種工作；我們現在所處的時段非常關鍵，要麼六到九個月形成群體免疫，否則就要再拖一兩年。」

目前市府仍然對所有公校人員採取隨機檢測，陽性率極低；但批評者認為，教育局的陽性率數據沒有包括學生在校外的檢測結果，因此不能反應實際的陽性率。

此外，白思豪表示，他希望初高中能在本學年恢復到校上課，但他擔心更多變種新冠病毒將在紐約市出現，所以無法給出復課時間表，「我希望初高中能夠陸續開放，但是現在變種病毒出現，我們也需要加緊疫苗接種，同時也要增加檢測能力；本學年我們會繼續朝著復課方向努力，但首先需要克服一些挑戰。」

穆格魯此前也表示，紐約市目前在公校檢測能力不足，照目前情況無法讓初高中復課；他表示，市府處理當下的公校隨機檢測和病例追蹤工作已經捉襟見肘，「根本沒有準備好重開更多學校的防疫工作。」

教師聯合工會穆格魯說，稱無論是新冠疫苗接種還是擴大檢測能力方面都面臨困難，無法保...
教師聯合工會穆格魯說，稱無論是新冠疫苗接種還是擴大檢測能力方面都面臨困難，無法保證公校今秋全面復課。（市長辦公室提供）

公校 紐約市 檢測

上一則

楊安澤健康政策 關照紐約市少數族裔

下一則

拜登簽行政令打擊歧視亞太裔 孟昭文點讚

延伸閱讀

紐約市長參選人賈西亞接受世報專訪 支持擴大SHSAT和資優班

紐約市長參選人賈西亞接受世報專訪 支持擴大SHSAT和資優班
疫苗接種缺語言翻譯 中華公所致信紐約市府提三點建議

疫苗接種缺語言翻譯 中華公所致信紐約市府提三點建議
白思豪呼籲第二針疫苗推遲2周 先動用庫存

白思豪呼籲第二針疫苗推遲2周 先動用庫存
疫苗不夠 3大接種點遲開…白思豪百萬目標破功

疫苗不夠 3大接種點遲開…白思豪百萬目標破功
疫苗供應不足 紐約市府延遲開放三大接種點

疫苗供應不足 紐約市府延遲開放三大接種點
市警新規 鎖喉致死將解雇 白思豪：不追溯舊案

市警新規 鎖喉致死將解雇 白思豪：不追溯舊案

熱門新聞

華埠華人長巴站12人圍毆1人且當街扒光後連捅數刀。(市警提供)

曼哈頓華人長巴站 12人圍毆1男 先扒褲再捅刀

2021-01-23 23:54
警方趕到墜樓案現場。(記者朱蕾/攝影)

紐約法拉盛一華裔女子從十樓墜樓 當場死亡

2021-01-19 17:01
紐約拉瓜地亞機場，乘客排隊辦理登機手續。(美聯社)

確診者偽造檢測報告返華 中領館警告追究法律責任

2021-01-23 19:10
紐約CBP沒收了330磅冷凍鵝腸的血蛤。(CBP提供)

嚴打走私！CBP甘迺迪機場沒收約900磅中國鴨舌、鵝腸

2021-01-19 13:20

1張圖／紐約州確診133萬 新增死亡167人

2021-01-25 20:36
新任CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)24日表示，聯邦政府目前無法為紐約州以及其他一些聲稱疫苗庫存已經用盡的州增加供應量。路透

新任CDC主任：無法為紐約州增加疫苗供應

2021-01-24 12:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
英辣模伊莉莎白赫莉玩雪 大衣下沒穿…「我無法抗拒」

英辣模伊莉莎白赫莉玩雪 大衣下沒穿…「我無法抗拒」
封城找出商機！他靠「賣小東西」 1天賺1.6萬美元

封城找出商機！他靠「賣小東西」 1天賺1.6萬美元
前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議

前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議
川普在佛州成立「前總統辦公室」 發出第1封聲明

川普在佛州成立「前總統辦公室」 發出第1封聲明
上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令

上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令