楊安澤稱「要求新警住紐約市」惹火警察工會：違背州法

楊安澤要求新警員需住紐約市引警察工會反彈。(本報檔案照)

華裔紐約市 長參選人楊安澤 26日表示，市警應要求新雇員居住在紐約市，且最好是住在他們所供職的轄區內，以便更深入社區打擊犯罪；但這一言論卻引來了警察 工會的砲轟，且與現行的紐約州法相違背。

楊安澤當日在接受紐約公共電台(WNYC)採訪時表示，「警察也是社區的一員，即使他們加入了警察隊伍也是如此。」他補充道，「我相信這將從根本上改變目前存在的警民矛盾，因為你不會再把陌生人視為潛在的犯罪者，而是把他們視為鄰居。」

他表示，新警察應該被要求住在市裡，更希望是住在他們實際管轄的社區，因為這能使其更好地理解社區。

然而，警察的「居留權豁免」已經被寫入了州公職人員法的第三部分，其中包括對居住在紐約30哩範圍內各縣的警員的豁免。

根據紐約市警的網站顯示，符合資格的市警候選人必須為美國公民、持有效的紐約州駕照、需要居住在五大區或長島納蘇郡(Nassau)、蘇福克郡(Suffolk)、洛克蘭(Rockland)、威徹斯特(Westchester)、橘郡(Orange)或普特南郡(Putnam)。

楊安澤的這一新政見很快引起了警察工會的強烈抨擊，市警察公會(The New York City Police Benevolent Association，簡稱PBA)主席林奇(Patrick Lynch)表示，不能在不討論薪資的情況下就討論改變警員的居住要求，「他們現在以低於市場水平的薪資根本無法承擔住在市裡的高昂生活成本，這將打擊市警的招聘努力，而並非改善。」

市探員工會(New York City Detectives Endowment Association)主席迪吉科莫(Paul DiGiacomo)則表示，楊安澤的想法實際上是另一種減少市警人員的方式，這是變相的反警舉措，「但這傷害最深的往往是最需要我們的紐約客。」

而楊安澤的支持者對這些批評置之不理，他們表示，楊安澤的知名度和他在2020年競選中的捐款基礎會使他在6月的初選中占據主導地位。

楊安澤的競選團隊沒有立即回應置評請求。