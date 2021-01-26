國稅局韓裔專員 盜調查者個資開虛假海外帳戶 被捕控罪

美國國稅局 一名韓裔專員趙勇何(Yong Hee Cho，音譯)涉嫌持有偽造外國護照、身分盜竊、電匯欺詐等十項嚴重罪名指控，於26日在紐約 被聯邦調查局逮捕，將於當日下午在紐約東區聯邦法庭過堂。

據悉法庭文件，49歲的趙勇何來自南韓，也稱趙布萊恩(Bryan Cho)，自2008年一直在美國國稅局工作，並且曾參與了國稅局一次調查行動，雖然未起訴調查對象，但趙勇何留下了該調查對象相關信息，並利用這些信息在菲律賓、幾內亞、馬紹爾群島等地開設海外公司。

期間他還利用這些虛假信息在曼哈頓上東區購買合作公寓，提交大量的文件中包括虛假的納稅申報表、金融機構聲明等，以此誇大收入和財產，以確保能獲得公寓董事會批准購買；此外他還從相關的國際支票帳戶中匯入大量資金，以便為此次購買提供資金。

目前趙勇何面臨十項重罪指控，如果最高控罪成立將面臨20年有期徒刑。

紐約東區聯邦檢察官(U.S. Attorney for the Eastern District)杜查蒙(Seth DuCharme)指出，正如指控一樣，嫌犯出賣作為聯邦執法官員的信任、濫用職權獲得信息，實現自我私利，「此次逮捕與指控證明沒有人能超越法律」。