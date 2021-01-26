我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令

拜登今與普亭通話 指俄羅斯行傷害美國或盟友之事

國稅局韓裔專員 盜調查者個資開虛假海外帳戶 被捕控罪

記者黃伊奕／紐約報導

美國國稅局一名韓裔專員趙勇何(Yong Hee Cho，音譯)涉嫌持有偽造外國護照、身分盜竊、電匯欺詐等十項嚴重罪名指控，於26日在紐約被聯邦調查局逮捕，將於當日下午在紐約東區聯邦法庭過堂。

據悉法庭文件，49歲的趙勇何來自南韓，也稱趙布萊恩(Bryan Cho)，自2008年一直在美國國稅局工作，並且曾參與了國稅局一次調查行動，雖然未起訴調查對象，但趙勇何留下了該調查對象相關信息，並利用這些信息在菲律賓、幾內亞、馬紹爾群島等地開設海外公司。

期間他還利用這些虛假信息在曼哈頓上東區購買合作公寓，提交大量的文件中包括虛假的納稅申報表、金融機構聲明等，以此誇大收入和財產，以確保能獲得公寓董事會批准購買；此外他還從相關的國際支票帳戶中匯入大量資金，以便為此次購買提供資金。

目前趙勇何面臨十項重罪指控，如果最高控罪成立將面臨20年有期徒刑。

紐約東區聯邦檢察官(U.S. Attorney for the Eastern District)杜查蒙(Seth DuCharme)指出，正如指控一樣，嫌犯出賣作為聯邦執法官員的信任、濫用職權獲得信息，實現自我私利，「此次逮捕與指控證明沒有人能超越法律」。

紐約 國稅局 美國

上一則

紐約市長參選人賈西亞接受世報專訪 支持擴大SHSAT和資優班

延伸閱讀

長島2華裔外賣郎被搶 非裔男被捕 保釋期間犯3案

長島2華裔外賣郎被搶 非裔男被捕 保釋期間犯3案
香港中大開學日衝突 學生會臨時行政主席等3人被捕

香港中大開學日衝突 學生會臨時行政主席等3人被捕
稅務漫談／電子報稅 防身分盜竊騙局

稅務漫談／電子報稅 防身分盜竊騙局
為何沒收到二次紓困金

為何沒收到二次紓困金
兩華裔外賣郎長島納蘇郡被搶 非洲裔嫌犯被捕控罪

兩華裔外賣郎長島納蘇郡被搶 非洲裔嫌犯被捕控罪
疫情詐騙多 國稅局籲納稅人留意

疫情詐騙多 國稅局籲納稅人留意

熱門新聞

華埠華人長巴站12人圍毆1人且當街扒光後連捅數刀。(市警提供)

曼哈頓華人長巴站 12人圍毆1男 先扒褲再捅刀

2021-01-23 23:54
警方趕到墜樓案現場。(記者朱蕾/攝影)

紐約法拉盛一華裔女子從十樓墜樓 當場死亡

2021-01-19 17:01
紐約拉瓜地亞機場，乘客排隊辦理登機手續。(美聯社)

確診者偽造檢測報告返華 中領館警告追究法律責任

2021-01-23 19:10
紐約CBP沒收了330磅冷凍鵝腸的血蛤。(CBP提供)

嚴打走私！CBP甘迺迪機場沒收約900磅中國鴨舌、鵝腸

2021-01-19 13:20

1張圖／紐約州確診133萬 新增死亡167人

2021-01-25 20:36
新任CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)24日表示，聯邦政府目前無法為紐約州以及其他一些聲稱疫苗庫存已經用盡的州增加供應量。路透

新任CDC主任：無法為紐約州增加疫苗供應

2021-01-24 12:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
英辣模伊莉莎白赫莉玩雪 大衣下沒穿…「我無法抗拒」

英辣模伊莉莎白赫莉玩雪 大衣下沒穿…「我無法抗拒」
封城找出商機！他靠「賣小東西」 1天賺1.6萬美元

封城找出商機！他靠「賣小東西」 1天賺1.6萬美元
前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議

前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議
川普在佛州成立「前總統辦公室」 發出第1封聲明

川普在佛州成立「前總統辦公室」 發出第1封聲明
敦促國會協商 拜登：紓困支票的領取標準可以再談

敦促國會協商 拜登：紓困支票的領取標準可以再談