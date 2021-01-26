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受疫情影響 紐約州立大學今年申請人數降20%

記者朱蕾／紐約報導
受疫情影響，紐約州立大學今年申請人數降20%。(取自SUNY官網)
受疫情影響，紐約州立大學今年申請人數降20%。(取自SUNY官網)

由於新冠疫情，今年申請紐約州立大學(SUNY)系統內64所分校的學生人數減少20%，是該公立學校系統成立以來，最大的年度降幅之一。

紐約州立大學系統主管馬拉特拉斯(Jim Malatras)日前在「紐約帝國報告」(Empire Report New York)發表的專欄文章中寫道，「今年在美國最大的公立高等教育系統、紐約州立大學，學生申請人數下降了約20％，是該系統成立73年以來最大的年度降幅之一。」

高中生可以申請多所大學，然後在被錄取的學校中做決定；這個申請人數的降幅表示，在新冠疫情期間，大學處於開放與關閉校園的掙扎狀態，並實施遠程學習、取消到校上課，申請大學的學生人數大大減少了。

馬拉特拉斯說，疫情惡化了紐約以及全國範圍內入學人數持續下降的趨勢。

紐約州立大學的發言人說，與2019年秋季相比，該州立大學的新生本科生入學率在2020年秋季下降10％。

國家學生信息交換研究中心(National Student Clearinghouse Research Center)數據顯示，2020年秋季，全國新生本科入學率下降了13.1％，較上一學年減少了32萬7500名學生。

紐約州立大學和市立大學的入學率下降約5%。州立大學系統的30所社區大學的實際入學率降幅最為明顯，學生總數從2019年秋季的19萬2959名下降到2020年秋季的17萬3930名學生，下降大約10％。

州立系統下34所四年制大學中，入學人數下降1％，從2019年秋季的22萬2613名下降到2020年秋季的22萬290名。

「紐約州立大學必須重新準備以適應不斷變化的生源情況」，馬拉特拉斯說，「越來越多的剛從高中畢業的18歲學生進入各行各業，我們必須接受這樣一個現實，教育不再是一個靜止的兩年或四年的過程，而是一個終生的旅程，我們每個人都需要在此過程中的各個階段不斷提高和學習新技能。」

紐約州 疫情 教育

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