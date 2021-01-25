葛謨：紐約疫情穩步好轉 本周將宣布放鬆防疫舉措

紐約州 長葛謨 (Andrew Cuomo)25日表示，全州已經從假日季後的新冠疫情 高峰，新冠檢測陽性率、傳染指數和新增住院人數穩步下降，州府本周將宣布一系列措施放鬆疫情控制；他還表示，目前全州醫護人員的疫苗接種率已經增至72%，達到群體免疫達標線，但仍需繼續提高。

州府數據顯示，全州新冠檢測陽性率已經從1月4日的7.94%降至24日的5.47%；同時，全州每周的新冠住院人數上周出現兩個月以來首次淨減少，相比之下去年底每周淨增長新冠住院人數一度達165人；葛謨還表示，紐約州新冠傳染指數Rt已經回落至1.0以下，意味著疫情得到遏制，公衛專家也通過模型預計，全州檢測陽性率將繼續穩步下降。

葛謨表示，種種跡象表明，紐約州已經度過了假日季之後的疫情高峰，疫情數字不會再出現大規模增長；因此，州府將在本周宣布一系列措施，放鬆疫情管控，促進經濟恢復；他表示，伊利郡自25日起可以恢復擇期手術；但他也提醒民眾不要自滿，因新冠病毒一直在變異，不少新變種已被證實更加危險，因此仍須謹慎。

他還表示，經過州府的推動，全州醫護人員的疫苗接種率已經從一周前的63%提升至目前的72%，達到群體免疫70%的最低標準；葛謨說，醫療資源仍然是防疫的頭等大事，不能因為醫護人員大批感染新冠而出現人手不足的狀況，州府將繼續敦促各醫療機構專注於提高醫護人員的接種率。