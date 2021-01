一份最新出爐的民調 顯示,儘管大多數紐約市 民表示一旦新冠疫苗 供應充足,將盡快接種,目前有高達42%的市民仍在猶豫是否接種疫苗,意味著全市達到群體免疫的目標仍很困難;其中,亞太裔中有近兩成民眾不確定是否將接種疫苗。

根據獨立非營利機構「更好紐約協會」(Association for a Better New York)1月16日至18日對全市1549名18歲以上市民的民調,57%的受訪者表示願意盡快接種疫苗;42%的人則仍在猶豫,其中有10%的人表示,只要自己認識的人中有一人接種疫苗後,自己才會接種;有14%的人表示,必須是自己認識的許多人都接種疫苗後,自己才會接種;另有14%則不確定是否會接踵,4%的人堅決拒絕接種。

民調還顯示,有20%和19%的非洲裔和亞太裔未確定是否將接種疫苗,比率遠高於白人的10%;同時,67%的亞太裔受訪者表示,擔憂疫苗的有效性是左右其是否決定接種疫苗的重要原因;而且,相比其他族裔,亞太裔和西語裔更加擔憂疫苗的價格過高。