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疫苗供應不足 紐約市府延遲開放三大接種點

記者和釗宇／紐約報導
圖為紐約市曼哈頓的一間疫苗接種站。(歐新社)
圖為紐約市曼哈頓的一間疫苗接種站。(歐新社)

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)25日表示，由於新冠疫苗繼續短缺，市府決定延遲開放洋基球場(Yankee Stadium)、花旗球場(Citi Field)和史泰登島的帝國直銷購物中心(Empire Outlets)三個大規模接種點，意味著原先定下的1月施打100萬劑的目標恐難完成。

數據顯示，全市目前共施打了62萬8831劑疫苗，上周僅補貨10萬劑，少於預期；白思豪表示，目前全市僅剩1萬9032劑預留的第一針疫苗，預計本周將再收到10萬7825劑，但若要花旗球場、洋基球場、史泰登島的帝國直銷購物中心三個大規模接種點開放，至少需要供貨20萬劑，因此三個接種點將延遲開放；其中，花旗球場原定本周開放，24小時營業，日接種量預期為7000劑。

白思豪說，若供應增加，全市每天的接種量可達50萬次，但現在因為供應短缺不得不繼續重新安排部分預約，「在供應增加之前，我們接種的速度無法加快。」他還說，

市長公共衛生首席助理法瑪(Jay Varma)則表示，市府預計2月底到3月初將開始接收只需要打一針的嬌生新冠疫苗，但該疫苗目前還未被批准緊急使用；白思豪表示，若嬌生疫苗投入使用，將大大加速接種進程。

疫苗 白思豪 史泰登島

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