曼哈頓華人長巴站 12人圍毆1男 先扒褲再捅刀

嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

華埠市警五分局轄區22日中午發生一起鬥毆搶劫案，數十人圍毆一男子並將其當街扒光褲子，並以銳器連捅其數刀；警方表示，這夥人本就相識，因他案結仇，當日專門開車盯在華人 長巴站等受害者下車後進行攻擊，受害男子雖被送醫搶救後無大礙，但出院後又遭布碌崙 (布魯克林)警方逮捕，原因為其涉及槍擊案底及身背重竊案通緝令。

警方稱，案發當日中午11時30分左右，在位於堅尼路(Canal St.)和亞倫街(Allen St.)附近的一華人長巴站前，一名26歲的非洲裔男子正準備下車，隨後從路邊等待多時的數輛車中下來了12名深膚色男女，開始目標明確的追打受害男子。

影音來源：市警提供

根據警方23日晚公布的案發地監控錄像顯示，該男子不但被這些人當街圍毆，手機 也被搶走，褲子、內褲及鞋子都被扒光； 隨後又遭其中一男子用利器將捅傷，該男子行凶後，迅速呼喚同夥開車逃離現場。

轄區市警五分局趕到現場後，將受害男子送至表維醫院搶救，所幸其並無大礙。

警方在調查中發現，受害男子前不久曾因一起槍擊案受傷；22日出院後又因涉及重竊案，被布碌崙警方逮捕。

知情者表示，這夥人先前就已經結下仇怨，22日行凶是為了復仇而蓄謀已久的報復行為，尚不確定是否與幫派有關，警方尚在調查之中。

警方呼籲民眾看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，輸入TIP577，或上推特帳號@NYPDTips，也可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。