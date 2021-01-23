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NYU學生利用谷歌地圖 把參議員桑德斯帶到世界各地

記者顏潔恩／紐約報導
紐約大學學生薩瓦克用谷歌地圖創建一個名為「伯尼無處不在」(Bernie sits anywhere)的網站，只要往空格上輸入地址，就能看見桑德斯出現在該地點。(取自推特)
紐約大學學生薩瓦克用谷歌地圖創建一個名為「伯尼無處不在」(Bernie sits anywhere)的網站，只要往空格上輸入地址，就能看見桑德斯出現在該地點。(取自推特)

美國總統拜登20日就職典禮結束，民主黨佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)因樸素造型意外成為亮點， 宛如「 路人甲」的坐姿，至今做成大量搞笑的迷因圖在網路上瘋傳；紐約大學(NYU)一名學生更是「看熱鬧不嫌事大」，利用谷歌地圖創建了一個網頁，民眾只要輸入地址，桑德斯就會出現在地點上，十分逗趣。

桑德斯在就職典禮上全身包緊緊、宛如「路人甲」的造型在一眾政治家中格外標新立異，成為全球近日最夯迷因圖，當天穿的禦寒服裝也因此爆紅熱賣。

紐約大學一名學生薩瓦克(Nick Sawhney)估計想讓桑德斯火遍全球，利用谷歌地圖創建一個名為「伯尼無處不在」(Bernie sits anywhere)的網站，只要往空格上輸入地址，就能看見桑德斯爆紅坐姿出現在該地點上；在網頁的熱烈參與下，桑德斯接連出現在世界著名旅遊景點前。

「我起初想，如果把他放在朋友家門前應該會很搞笑」，薩瓦克表示，他將網頁放在推特上，想讓朋友和一些追蹤者可參與其中；不料卻一夕間爆紅，網頁引起網友的關注，他發布的照片也獲得超過24萬人點讚。

「我下周就迎來新學期，所以接下來會專注在功課上」，他說現在只是想繼續經營該網站，還沒有想好下一步該怎麼做。

桑德斯 紐約大學 谷歌

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