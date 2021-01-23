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紐約州政府樓和教堂增設疫苗站點 提高少數族裔接種率

記者金春香／紐約報導
紐約州長葛謨23日宣布，繼續在州內33個政府樓和300多家教堂部署新冠疫苗接種站點。（州長辦公室提供）
紐約州長葛謨23日宣布，繼續在州內33個政府樓和300多家教堂部署新冠疫苗接種站點。（州長辦公室提供）

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)23日宣布進一步在少數族裔群體中擴大新冠疫苗接種，當日他前往位於東布魯克林的William Reid樓宇，與和諧社區醫療大聯盟(SOMOS)醫護人員為上千名耆老接種疫苗，

繼上周成功為近1200名政府樓內老年居民及在多個教堂為近4200名符合接種資格的人士接種後，葛謨23日宣布繼續在州內33個政府樓和300多家教堂部署新冠疫苗注射點，為政府樓內耆老居民及符合接種資格的近4000人注射，以加強少數族裔、低收入群體的疫苗接種率。

葛謨表示，新冠病毒給美國社會造成巨大分裂，加劇了本就存在的族裔不公、收入差異等問題，且不容忽視的一個問題就是非洲裔和西語裔的感染致死率遠高於百人群體，因此在疫苗分發過程中一定要保證公平，他理解一些群體仍對前一屆聯邦政府的疫苗分發工作持有懷疑態度，但大家應該相信紐約政府自己的疫苗檢測小組，已經確定疫苗的安全有效性。

紐約州府23日數據顯示，前一日州內新增確診1萬3786例，檢測陽性率為5.26%，再新增死亡144人，不過住院人數減少44人，這已是紐約州連續三天住院人數減少。

疫苗 紐約州 政府樓

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